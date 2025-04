Másik pár gyerekét hordta ki tévedésből egy ausztrál nő

Az ausztrál Monash IVF klinikán egy másik pár embrióját ültették be tévedésből egy nőnek, aki ki is hordta, majd meg is szülte a gyereket. A tévedést akkor azonosította a vállalat, amikor a pár a többi embriót el akarta szállíttatni máshova, de nem jött ki a matek. A klinika elismerte a hibáját, és bocsánatot is kértek, azt állítják egyszeri, elszigetelt esetről van szó.