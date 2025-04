Meglepő fordulat Szlovákiában, az elnök előrehozott választásokat vizionál

Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter után már Peter Pellegrini köztársasági elnök is arról beszélt egy szombati interjúban, hogy ha nem születik megegyezés a kormánypártok között, akkor előrehozott választás jöhet Szlovákiában. Emellett az államfő az ország külpolitikájáról, és Robert Fico moszkvai útjáról is elmondta véleményét. A lehetséges voksolás a kormánykoalíció válsága miatt következhet be.