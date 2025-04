Megjelent Ferenc pápa a Szent Péter téren a virágvasárnapi mise végén

Betegségéből való lábadozása óta egyre többször jelenik meg a nyilvánosság előtt Ferenc pápa, ezúttal a virágvasárnapi szentmisén mondott rövid üzenetet a hívőknek, majd kerekesszékével ki is gurult a Szent Péter térre. Ezt megelőzően múlt vasárnap a betegek világnapján, majd csütörtökön a megszokott pápai reverenda nélkül is találkozott a hívőkkel.

Csütörtöki meglepetésszerű megjelenését követően ismét láthatták a hívők Ferenc pápát, aki ezúttal a virágvasárnapi szentmisén jött ki a Szent Péter-bazilikából a térre, ahol mindössze jó virágvasárnapot és áldott nagyhetet kívánt az egybegyűlteknek. A szentmisét Leonardo Sandri bíboros celebrálta a katolikus egyházfő helyett, majd az áldás után gurult ki a hívők közé Ferenc pápa a térre − írta a Vatican News.

A vatikáni sajtó megjegyezte, hogy szombaton a Szent Mária-bazilikában imádkozott a katolikus egyházfő a Salus Populi Romani Mária-ikonja előtt.

Három nappal korábbi megjelenése azért volt különleges, mert a pápa fején nem volt pileólus (selyemből készült, éppen csak a fej felső részét fedő sapka), és a megszokott fehér reverenda helyett hosszú ujjú fehér pólót, fekete nadrágot és a hideg miatt csíkos argentin poncsót viselt.

Csütörtökön hagyhatta el a Szent Mária-házat, ahol lábadozott, majd a bazilikába ment, ahol tíz percet imádkozott X. Pius sírja előtt, megállt az első világháborús pápának, XV. Benedeknek szentelt emlékműnél, és meglátogatta III. Pál és VIII. Orbán felújított sírját is.

Ezt megelőzően pedig múlt vasárnap jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor a Szent Péter téren a betegek jubileumi ünnepségére összegyűlt 20 ezer hívő meglepetésére kerekesszékben érkezett meg a pápa.

Megkezdődött a nagyhét

A virágvasárnapi szertartás − a hagyomány szerint − körmenettel kezdődött, amely a tér közepén álló obeliszktől a Szent Péter-bazilika előtti szabadtéri oltárig haladt. Jézus jeruzsálemi bevonulását idézve papok és hívők pálmaleveleket és olajfaágakat tartottak kezükben, melyeket Leonardo Sandri bíboros megáldott − adta hírül az MTI.

A papok fonott pálmaleveleket vittek, amelyek minden évben San Remo városából érkeznek. A hívők pálma- és olajágakat tartottak a kezükben, a Vatikáni Kormányzóság közlése szerint a téren százötven pálmalevelet és közel kétszázezer olajágat osztottak szét. Utóbbiak a Róma környéki Lazio tartomány olajfaültetvényeiről érkeztek. A szabadtéri oltárhoz szokás szerint olajfákat helyeztek.

A szertartáson elhangzott fohászok kínaiul az egyházért, franciául a pápáért és a papságért, ukrán nyelven a hitükért üldözöttekért, németül a szegényekért és kirekesztettekért, japánul a hatalmat és erőszakot követőkért szóltak. Utóbbiak esetében azért imádkoztak, hogy szívük megenyhüljön, és a fegyverek kihulljanak a kezükből.

A pápa által írt homíliát felolvasták: a szövegben az egyházfő emlékeztetett, hogy Jeruzsálem kitárt kapukkal várta Jézust, aki nem sokkal később a kereszt terhe alatt távozott. Ma is nagyon sokakat a gyűlölet és az erőszak a kálvária útjára kényszerít, háború és nyomor gyötri őket, de „Krisztus keresztjének hordása soha nem hiábavaló” − hangoztatta a pápai beszéd. Ferenc pápa hangsúlyozta: „ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet (...) nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan”.

A Vatikán ezen a vasárnapon is írásban közölte az Úrangyala-imádságot kísérő pápai beszédet, melyben Ferenc pápa a világ háború dúlta térségeit említette, többek között Szudánt, ahol április 15-én lesz két éve a háború kezdetének, és az ötven éve kezdődött libanoni polgárháborúról is megemlékezett. Az előzetes program szerint a nagyhét szertartásait a bíborosi testület tagjai felváltva vezetik, de nem kizárt, hogy Ferenc pápa ismét jelen lesz, ahogy virágvasárnap is tette.