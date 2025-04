Meghalt Jean Marsh, a Visszatérés Óz földjére és a Ki vagy, doki? sztárja

Az angol színésznő az Upstairs, Downstairs című filmsorozattal vált híressé, s hét Emmy-díjat nyert vele. Társalkotóként is dolgozott, 2012-ben pedig a Brit Birodalom Rendje kitüntetésben részesült II. Erzsébet királynő születésnapján.

90 évesen meghalt Jean Marsh angol színésznő, az Upstairs, Downstairs című ikonikus sorozat társalkotója és főszereplője – írja a The Sun. A színésznő demencia következtében hunyt el vasárnap este londoni otthonában. A hírt megerősítette Sir Michael Lindsay-Hogg filmrendező, aki szerint „békésen halt meg az ágyban, ahol egy nagyon szerető gondozója vigyázott rá”.

Jean Marsh 1971 és 1975 között Angliában, majd 1974 és 1977 között az Egyesült Államokban játszott az Upstairs, Downstairs című sorozatban. A szerepléséért hét Emmy-díjat kapott, köztük 1975-ben a legjobb női főszereplőnek járó díjat, valamint egy BAFTA- és egy Peabody-díjat. 1963 és 1989 között a Ki vagy, doki? című sorozatban is feltűnt.

Sir Michael Lindsay-Hogg így emlékezett vissza a színésznőre: „Ösztönösen empatikus ember volt, aki mindenkit szeretett, amint találkozott vele. Bölcs volt és vicces, nemcsak színésznőként, de íróként is tehetséges. Mondhatjuk, hogy hatvan évig nagyon közel álltunk egymáshoz.”

Társalkotója volt 1991 és 1994 között a The House of Elliott című BBC-n futó drámának, amiben megismerte egykori férjét, Jon Pertweet, akivel házassága rövid volt, de sok éven át barátok maradtak. 1959-ben elutazott az Egyesült Államokba, hogy szerepelhessen a John Gielguld rendezésében készülő Sok hűhó semmiért című Shakespeare darabban, amelyben egy erényes fiatal nőt, Herót alakította. Szintén alakított a The Twilight Zone egyik epizódjában. 2012-ben Jean Marsh OBE (Brit Birodalom Rendje) kitüntetésben részesült II. Erzsébet királynő születésnapján, a drámának tett szolgálatáért.

A magyar közönség talán leginkább a 2008-as Értelem és érzelem, az 1997-es Bűbájos gyilkosok, az 1976-os A sas leszáll vagy az 1985-ös Visszatérés Óz földjére filmekből lehet ismerős.