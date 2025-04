Orbán Balázs: Oroszország azért támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, mert az tönkretenné Európát

Az uniós álláspont többé-kevésbé egységes Ukrajna EU-integrációja kapcsán, a The Telegraph friss elemzése szerint Moszkva kifejezetten előnyösnek tartaná a lépést – nem kis részben azért, mert úgy véli, az EU gazdaságilag és társadalmilag beleroppanna a háború sújtotta ország felvételébe. A brit lap következtetéseit Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is figyelemre méltónak tartja, és szerinte Európa súlyos hibát készül elkövetni.

A The Telegraph február végi elemzése meglepő következtetésre jutott: Oroszország nemcsak hogy nem ellenzi Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását, de bizonyos szempontból még kedvezőnek is találja azt. A cikk szerint Moszkva úgy véli, a tagsággal járó óriási gazdasági és társadalmi terhek súlyosan meggyengítenék az Európai Uniót – különösen most, amikor a közösség már így is gazdasági nehézségekkel küzd.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője világosan elválasztotta egymástól az EU- és NATO-tagság kérdését. Míg utóbbit Oroszország vörös vonalnak tekinti, addig Ukrajna EU-csatlakozása – mint fogalmazott – „a szuverén döntések körébe tartozik”, és nem vált ki nyílt ellenkezést Moszkva részéről.

A The Telegraph értelmezése szerint az orosz stratégiai gondolkodásban ez logikus lépés: egy háborús, romokban heverő ország integrálása olyan mértékű anyagi és strukturális támogatást igényelne, amit az EU jelenlegi állapotában nehezen tudna elviselni. A lap kiemeli: Ukrajna tagsága nemcsak hatalmas újjáépítési költségeket, de a mezőgazdasági szektorba ömlő támogatásokat, társadalmi kohéziós nehézségeket és a politikai súlypont keletre tolódását is maga után vonná.

A brit elemzésre Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is reagált. Közösségi oldalán azt írta:

Nem érdeke Európának Ukrajna EU-csatlakozása. Brüsszel gyorsítópályán szeretné Ukrajnát az Európai Unió tagjává tenni – annak ellenére, hogy sorra látnak napvilágot azok az elemzések, melyek az ukrán EU-tagság társadalmi és gazdasági terheiről számolnak be.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a The Telegraph cikke is azt mutatja, hogy Moszkva nem véletlenül nem tiltakozik az ukrán uniós csatlakozás ellen, hiszen „tisztában van azzal, hogy Ukrajna csatlakozása olyan mértékű terheket róna az Európai Unióra, melyekbe a gazdaság és a társadalom is belerokkanna”.

A politikai igazgató arra is figyelmeztetett, hogy a magyar kormány éppen ezek miatt tartja szükségesnek a lakosság véleményének kikérését.

„A megkérdezésünk nélkül, a magyarok feje fölött nem születhet döntés. Most kell észnél lenni. Magyarország érdeke az, hogy egy erős, magabíró és prosperáló európai közösséghez tartozzon” – fogalmaz a politikai igazgató.

Orbán Balázs végül kiemelte:

A magyar emberek pedig hamarosan – Európában elsőként – megkapják a lehetőséget, hogy véleménynyilvánító szavazáson mondják el, mit gondolnak Ukrajna EU-csatlakozásáról. Magyarország jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek.

A politikai igazgató szerint a The Telegraph elemzése újabb jele annak, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem csupán politikai kérdés, hanem mély gazdasági és társadalmi következményekkel járhat – amelyeket immár nemcsak keleti, de nyugati elemzők is egyre hangosabban fogalmaznak meg.