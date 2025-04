Végighaknizta az amerikai médiát „Putyin agya”

Podcastek egyre gyakoribb vendége Alekszandr Dugin filozófus, aki rendkívül kemény geopolitikai nézeteket hangoztat. Többek között amellett érvel, hogy az orosz katonáknak át kellene vonulniuk Ukrajnán, és el kellene pusztítaniuk az ország „náci rezsimjét”.

Dugin, az orosz jobboldali média régi szereplője éveken át arra szólította fel Moszkvát, hogy utasítsa el a nyugati típusú liberális demokráciát, és állítsa vissza elveszett birodalmát. Már azelőtt erről beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök maga is ilyen politikát folytatott volna. Egyes elemzők „Putyin agyának” nevezték el, bár ő elutasítja ezt a jelzőt, és a szakértők is arról beszélnek, hogy befolyását a sajtó általában túlértékeli – írta meg a The Wall Street Journal.

Az elmúlt évben olyan Trump-párti médiaszemélyiségeknek adott interjúkat, mint Tucker Carlson és Alex Jones. Az ő műsoraiban fellépve támadta a „woke-izmust”, a transznemű aktivistákat és Soros Györgyöt.

Fordulópont a nemzetközi kapcsolatokban

Dugin közeledése a mozgalom felé fordulóponthoz érkezett az amerikai–orosz kapcsolatokban. Trump arra törekszik, hogy véget vessen az orosz–ukrán háborúnak. Erőfeszítései elbizonytalanították az európai vezetőket és a demokrata politikusokat, akik Vlagyimir Putyint olyan embernek tekintik, akinek kezéhez ukránok ezreinek vére tapad.

Az amerikai hírszerző ügynökségek arra a következtetésre jutottak, hogy Ukrajna állt Dugin lányának meggyilkolása mögött – miközben őt akarták likvidálni –, amit Washington tudta nélkül hajtottak végre, és ez szembeállította egymással Washingtont és Kijevet.

A 63 éves Dugin régóta támogatja az ortodox keresztény tradicionalizmust és a nagyszámú orosz etnikumú volt szovjet köztársaságok újraegyesítését. Dugin tavaly kezdett szélesebb amerikai közönséghez eljutni, amikor interjút készített vele Tucker Carlson, a Fox News egykori műsorvezetője, akinek több millió követője van a YouTube-on és az X-en. Carlson nyitókérdésére Dugin ötperces előadással válaszolt, amiben a protestáns reformációtól a mesterséges intelligencián át az LMBTQ-mozgalomig érintett témákat.

Miközben Trump és Putyin a geopolitika terén egyre közelebb viszi egymáshoz a két országot, Dugin ugyanezt próbálja megtenni a kultúra szintjén.

Érdekel Trump és a trumpizmus. És valószínűleg maguk a trumpisták is érdeklődnek az én ötleteim, elméleteim és filozófiai-ideológiai vizsgálódásaim iránt

– mondta Dugin a lapnak egy szóvivőjén keresztül továbbított írásos megjegyzésében.

Az elmúlt két hónapban Dugin hosszas interjúkat adott Glenn Greenwald újságírónak, aki a konzervatívok körében népszerű Rumble videós streamingoldalon vezet műsort; Andrew Napolitano podcasternek, a Fox News korábbi jogi elemzőjének és Mario Nawfalnak, egy, az X-en népszerű műsor házigazdájának.

Dugin szerint a Szovjetunió legnagyobb hibája az volt, hogy szakított a vallási értékekkel

Dugin antikommunista aktivistaként kezdte pályafutását az 1980-as években. Ennek oka kevésbé a kommunizmus iránti ideológiai ellenszenv volt, mint inkább a Szovjetunió Kommunista Pártja által képviselt internacionalizmus elutasítása. Azt is bírálta, hogy a párt szakított a hagyományos – különösen a vallási – értékekkel.

Dugin egy általa „negyedik politikai elméletnek” nevezett eszmét javasol. Állítása szerint az első három a marxizmus, a fasizmus és a liberalizmus – amelyek szerinte mind tartalmaznak hibás elemeket, különösen a hagyományok elutasítását és a kultúra tudományos gondolkodásnak való alárendelését – írta meg a The Conversation.

(Borítókép: Alekszandr Dugin 2024. június 6-án Oroszországban. Fotó: SOPA Images / LightRocket / Getty Images)