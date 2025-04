Az EU-ban újabb magyar vétótól tartanak, kreatívan kerülnék ki

Komolyan aggódnak azon az Európai Unióban, hogy Magyarország nem szavazná meg az Oroszország ellen hozott, júliusban lejáró szankciókat. A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a múltban már többször is belebegtette ez ellen a magyar vétót, de eddig nem élt vele. A tagállamok ugyanakkor ezúttal készülnek a vétóra, valamint arról egyeztetnek, hogy egy lehetséges magyar vétót hogyan tudnának megkerülni.

Az Európai Unióban több tisztségviselő is aggódik amiatt, hogy Magyarország ugyan eddig a belebegtetett vétó ellenére mindig megszavazta az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását, azonban júliusban, amikor erről ismét szavazniuk kell a tagállamoknak, akkor Magyarország ezúttal élni fog ezen jogával – számol be róla a Politico uniós ügyekkel foglalkozó hírlevele.

Ezt többek között arra alapozzák, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök már a legutóbbi, március 20-i csúcson, valamint az azelőtti, március 6-i rendkívüli csúcson is egyedüliként megvétózta az Ukrajnával kapcsolatos közös állásfoglalást, így végül a 27 tagállam helyett António Costa Európai Tanács-elnök adott ki közleményt, amihez 26 tagállam csatlakozott.

Emellett úgy gondolják, a Donald Trump vezette Egyesült Államok Kijevvel való ambivalens kapcsolata is hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország ezúttal ellenezni fogja az Oroszországra az ukrajnai invázió miatt kivetett szankciók megújítását – eddig 16 szankciócsomagot fogadtak el, és épp a tizenhetediken dolgoznak.

Ugyanakkor az EU-ban nemcsak aggódnak a lehetséges magyar vétó miatt, hanem tervet is szőnek arra, ebben az esetben miként tudnák azt megkerülni úgy, hogy a szankciók megmaradjanak.

A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták és tisztviselők elárulták, vizsgálják azt, miként lehetne megkerülni a vétót, amennyiben a magyar kormány él ezzel a jogával.

Az egyik lehetséges opció, hogy folytatnák a Magyarország ellen még 2018-ban elindított hetes cikk szerinti eljárást, aminek a végén akár felfüggeszthetnék az ország szavazati jogát a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanácsban, valamint a tagállamok szakminisztereit tömörítő Európai Unió Tanácsában (röviden: Tanács).

Ugyan sajtóhírek szerint az elmúlt időben egyre több tagállam támogatná az eljárás folytatását – valamint az Európai Parlament is erre sürgetné a Tanácsot –, ugyanakkor a lap szerint ezzel kapcsolatosan továbbra is óvatosak a tagállamok, mivel az akár rossz precedenst is teremthetne.

Ehelyett a többi tagállamban inkább egy, a „tettre készek koalíciójához” hasonló megközelítést alkalmaznának egy magyar vétó esetén.

Jogilag uniós szint helyett tagállami szinten döntenének a szankciókról, azaz a már korábban bevezetett szankciókról nem a Tanácsban szavaznának, hanem a tagállamok saját törvényként vetnék ki azokat.

A lap szerint olyan országok is fontolgatják ezt, amelyek eddig vonakodtak az EU-n kívüli korlátozások bevezetésétől – ilyen például Belgium és a Cseh Köztársaság.