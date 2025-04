A patrióta geopolitikai fordulatról, valamint a következményeiről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd délután. A magyar külügyminiszter szerint a geopolitika mellett a gazdaságban, valamint a politikában is 180 fokos fordulat állt be Donald Trump visszatérésével, amire az európai politikának is reagálnia kellett volna, azonban szerinte ezt a liberális mainstream elmulasztotta. Szijjártó Péter emellett Ukrajna felgyorsított EU-csatlakozását, valamint a Tisza Pártot is elítélte.

Április 15-én, kedden rendezték meg Budapesten a Várkert Bazárban a Közép-Európa és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok erősítésére létrejött Közép-európai Csúcstalálkozó nevezett nemzetközi konferenciát, ahol beszédet tartott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, valamint az Alapjogokért Központ által rendezett konferencián Szijjártó Péter beszédében leginkább az Európai Unióról, valamint a térség helyzetéről beszélt.

Új szelek fújnak a Atlanti-óceán felől

A külügyminiszter beszédét azzal a gondolattal kezdte, hogy az elmúlt években többször is új világrend megszületését figyelhettük meg – szerinte sokszor évszázadokon keresztül vár erre egy nemzedék, majd jön egy olyan időszak, ami kis túlzással minden hónapban teljesen új világgazdasági és világpolitikai rendszer születésének a tanúja.

Mi az elmúlt 15 évben finanszírozási válság, migrációs válság, COVID, Ukrajnában kitört háborúval először sokszor megfigyelhettük, amikor a status quo fejre áll, de most idén január végén egy totális fordulat állt be, amikor az Egyesült Államokban egy patrióta elnök lépett a kormányrúdhoz

– fogalmazott Szijjártó, aki szerint ezt röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a világ vezető szuperhatalmának eddig liberális vezetője volt, akihez az Európai Unió liberális mainstreamje hasonulni akart, majd pedig Donald Trump érkezésével ez megváltozott.

A magyar külügyminiszter szerint három fontos területen figyelhető meg az új helyzet, „ami totálisan ellentétes, amit Brüsszel és az európai intézmények tettek eddig és tenni akarnak a jövőben”.

Szijjártó Péter szerint nagy geopolitikai változás, hogy az új amerikai elnök értelmetlen öldöklésnek tartja az Ukrajnában zajló háborút, és békét szeretne. A magyar külügyminiszter szerint már azzal, hogy az amerikaiak és az oroszok közvetlen tárgyalásokba kezdtek, a világ békésebb hely lett, mert szerinte a világon akkor van béke, amikor e két nagyhatalom tárgyal egymással.

A gazdaságban azért történt nagy változás, mert jelenleg „a világgazdasági realitások újraírása zajlik” Szijjártó szerint. A külügyminiszter úgy látja, egy patrióta vezető eszköztárában ott vannak a vámok is, így várható volt, hogy Donald Trump azt használni kívánja.

Ezért sem értem azt, hogy miért viselkedik úgy az Európai Unió vezetése, mintha valami meglepetés ért volna minket

– mondta Szijjártó, aki szerint a magyar kormány ezért is javasolta már Trump megválasztása után novemberben, hogy kezdjenek tárgyalásokba a leendő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kapcsán, de ez szerinte két ok miatt maradt el:

a magyar külügyminiszter úgy látja, az Európai Unió vezetésében általános alkalmatlanság van – szerinte Brüsszel krízisben nem tud jó válaszokat adni –,

valamint nem is mernek az amerikai elnök szeme elé kerülni, mivel Szijjártó Péter szerint az elmúlt nyolc évben az EU liberális vezetői zajlott egy verseny, hogy „ki tud minél bunkóbb megjegyzést tenni Donald Trumpra, hogy a liberális mainstream sajtó a címlapon ünnepelje azt másnap”.

Ezenkívül politikai területen is óriási változás történt. Azzal, hogy az Egyesült Államokban a republikánusok győztek, Szijjártó Péter szerint a „nemzetközi liberális mainstream kapott egy mélyütést”. Elmondta, a liberális mainstream úgy definiálta magát, hogy minden jóért és a fejlődésért kizárólag ők felelősek, azonban mostantól egy patrióta mutatja az utat – Szijjártó Péter szerint Magyarországot is ezért támadták Brüsszelben, mert a magyar kormány cáfolta, hogy csak liberálisként lehet sikeresnek lenni.

Hozzátette, Trump visszatérésével eltűnt a más országok belpolitikájába való beavatkozás, a globális demokrácia exportja, a patrióták elleni pénzügyi források folyósítása, valamint „kitört a józanész forradalma”, amit Szijjártó röviden úgy magyarázott: No war, no migration, no gender.

Szerinte utóbbi egybevág a magyarok álláspontjával is, hiszen itt is „nemet mondunk a háborúra, elutasítjuk az illegális migrációt, a genderőrületet, valamint józan észre alapuló gazdaságpolitikát és kölcsönös tiszteletre alapuló diplomáciát folytatunk”, ahogy az Egyesült Államokban is. Ezzel kapcsolatban kijelentette,

mi már Donald Trump voltunk Donald Trump előtt.

Szijjártó szerint Trump visszatérésével az EU lehetőséget kapott, hogy 180 fokos fordulatot hajtson végre, és az új amerikai kormány tálcán kínálta a szerinte sikerhez vezető politikát, azonban ezt elutasították, miközben szerinte az amerikai elnök békéért tett erőfeszítéseiből az európaiak nyernének a legtöbbet, ha valóban lezárul az ukrajnai háború.

Szijjártó Péter szerint csak a magyarok akadályozhatják meg Ukrajna csatlakozását

A külügyminiszter ezután az április 14-i, az uniós tagállamok külügyminisztereit tömörítő Külügyi Tanácsának ülésére elmondta, az Európai Unióban újabb javaslattal próbálnák felgyorsítani Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Hozzátette, még több pénzt szeretnének Ukrajnának adni, még több fegyvert, valamint immáron tanácsadóknak nevezett katonákat küldeni Ukrajnába, valamint szankcionálni az olcsó energiát.

Szijjártó Péter szerint az EU-ban azt szeretnék, hogy az ukrán gazdaságot még Ukrajna EU-csatlakozása előtt integrálják az uniós közös piacba.

A magyar tárcavezető ez óriási problémát jelentene az Európai Unió, valamint a magyar gazdaság számára is, hiszen így elárasztaná az olcsó munkaerő, valamint a teljesen más sztenderdek szerint termelt ukrán javak is, ami szerinte tönkre tenné azokat az eredményeket, amiket eddig elértek.

Brüsszelben eltüntették, hogy politikai, ideológiai, filozófiai, geopolitikai és egyéb okok miatt Ukrajnát minél előbb be kell nyomni az Európai Unióba. Tegyük tönkre az európai gazdaságot Ukrajnával, még mielőtt Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz

– összegezte Szijjártó, hogy szerinte mivel járna Ukrajna gyorsított csatlakozása.

A magyar külügyminiszter szerint „Brüsszelben is tisztában vannak azzal”, hogy csak a magyar kormány lehet képes megállítani Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, mivel szerinte csak a magyar kormány elég bátor ahhoz, hogy szembe menjen a liberális mainstreammel, valamint csak Magyarországon adva van a politikai stabilitás, amely lehetővé teszi ezt.

Ezután a Tisza Pártra térve elmondta, a pártra hivatkozva akarják kijelenteni az EU-ban, hogy a magyarok támogatják Ukrajna csatlakozását, miközben szerinte a Tisza nem a magyarok, hanem Brüsszel hangját képviseli.

Szijjártó elmondta, a magyar kormány már tíz éve egyértelműen kijelentette, mit vár el Ukrajnától, ez pedig a magyar kisebbségi jogok visszaállítása a 2014 előtti helyre, azonban szerinte Kijev nem mutat semmilyen hajlandóságot ennek megváltoztatására – visszaemlékezett, hogy külügyminiszterként már 20-24 találkozója volt ezzel kapcsolatosan ukrán kollégáival.

Szijjártó Péter: Totális ellenszélben voltunk sikeresek

Szijjártó ezután visszatért a geopolitikához, és elmondta, miért volt sikeres a magyar kormány az elmúlt 15 évben.

Donald Trump voltunk Donald Trump előtt, ez jelentette számunkra a sikert. Úgy voltunk sikeresek, hogy a totális ellenszélben kellett haladnunk. És mi a siker receptje? Egy egyszerű szóval lehet leírni: a folytatás, a jövőben is legyünk Donald Trump!

– jelentette ki Szijjártó Péter, majd kifejtette, a jövőben is ki kell maradni a háborúból és béke kell; meg kell állítani az illegális migrációt, és fenntartani azt a szuverén jogot, hogy kivel vagyunk hajlandóak együttélni; a jövőben is meg kell védeni a gyerekeket – a külügyminiszter szerint hétfőn ennek újabb alkotmányos garanciáját adták meg –, valamint a magyar kormánynak a jövőben sem szabad megengednie, „hogy Brüsszel a fejünk felett döntsön rólunk”.

Szijjártó Péter szerint a kormány 15 éve a magyarok hangjára kíváncsi, és az ő akaratuk szerint kormányoznak, amivel szerinte a kormány megtestesíti a demokrácia alapfogalmát.

Mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája, mert itt kapott legtöbbször demokratikus újrafelhatalmazást a kormányzásra egy kormány

– véli a külügyminiszter, aki szerint ez annak köszönhető, hogy a kormány nem zsákbamacskát kínáltak, hanem konkrét célokra kért felhatalmazást.

A siker receptje tehát a folytatás

– összegezte gondolatait Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2025. április 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)