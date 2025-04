Törölték Rogán Antalt a szankciós listáról

Levették Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert az amerikai szankciós listáról, amelyre még a demokrata adminisztráció tette január 7-én, ezt a döntést a már távozott amerikai nagykövet, David Pressman jelentette be. A magyar kormány végig és következetesen azt állította, hogy Rogán Antal politikai bosszú áldozata, és jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Aztán Donald Trump beiktatását követően mindössze pár hónapon belül már fordult is a kocka. Információink szerint a listáról még soha senki nem került le ilyen gyorsan.