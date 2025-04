Politikai múlttal nem rendelkező új miniszterelnöke lett Szerbiának

Szerdán megválasztotta Szerbia új kormányát az ország parlamentje, az új miniszterelnök a politikai múlttal nem rendelkező Djuro Macut endokrinológus lett. Az új kormányt a 250 fős törvényhozás 153 képviselője támogatta. A 31 miniszter közül 22 az előző, Milos Vucsevics vezette kabinetnek is tagja volt. Az új kormánytagok főként saját területük szakértői, akik a miniszterelnökhöz hasonlóan nem rendelkeznek pártpolitikai múlttal – közölte az MTI tudósítója Belgrádból.

Programbeszédében Djuro Macut kedden azt hangsúlyozta, hogy Szerbia belefáradt a megosztottságba és a blokádokba, párbeszédre van szükség, az intézményeknek működniük kell.

Az öt hónapja tartó diáktüntetésre reagálva közölte: senkinek nem lehet több joga a másiknál, és senki sem korlátozhatja mások jogait, az intézményeknek működniük kell, nem szabad őket ebben akadályozni. Djuro Macut kitért arra, hogy az egyetemistáknak vissza kell térniük a tantermekbe, és párbeszédre van szükség a hallgatók, a tanárok, az egyetemek és a kormány között.

Folytatódhat a jó magyar–szerb kapcsolat

Macut beszédében kiemelte, hogy Szerbia elkötelezett marad az európai integráció mellett, de nem adja fel jó kapcsolatait hagyományos partnereivel sem. Közölte, hogy nemcsak a szomszédos országokkal, hanem az országban élő nemzeti kisebbséggel is jó viszonyt kíván ápolni. Külön kitért a tíz éve kiemelkedően jó magyar–szerb kapcsolatokra, amelyeknek gyümölcse véleménye szerint most érik be.

Alekszandar Vucsics köztársasági elnök tíz nappal ezelőtt kérte fel Djuro Macutot a kormányalakításra. Az államfő akkor közölte, hogy az újvidéki tragédia után kialakult feszültségek komoly gazdasági következményekkel jártak Szerbiára nézve, és erőszakos cselekményekhez vezettek az utcákon. Ezek kezelése érdekében olyan kormánynak kell alakulnia, amely hozzájárul a társadalmi feszültségek csökkenéséhez.

Véleménye szerint az új kormánynak szem előtt kell tartania az igazságot és az igazságosságot, és előtérbe kell helyeznie a gazdaság helyrehozatalát, illetve a káros következmények felszámolását. Hozzátette: az új kormány feladata lesz emellett a béke és Szerbia területi egységének megőrzése a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett.



(Borítókép: Djuro Macut. Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters)