Újabb EP-delegáció járt Magyarországon, továbbra is aggódnak a magyar jogállamiság miatt

Állításuk szerint számos aggasztó fejleményt tapasztaltak Magyarországon a jogállamiság tekintetében az Európai Parlament Magyarországra látogató delegáció tagjai. A Tineke Strik által vezetett öttagú delegáció hétfőn érkezett, és a magyar kormány képviselőjével is tárgyalt.

Április 16-án, szerdán tartott sajtótájékoztatót Budapesten az Európa Pontban az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) Magyarországra látogató delegációja. A delegáció még hétfőn érkezett Magyarországra, hogy a hazánk jogállamisági helyzetét, valamint több, uniós értékek helyzetével kapcsolatos témát vizsgáljanak.

A sajtótájékoztatón a delegáció vezetője, a holland zöldpárti Tineke Strik emlékeztetett, hogy Magyarország ellen a hetes cikk szerinti eljárást még 2018-ban indították el, és a mostani tanulmányúton az újabb fejleményeket szerették volna vizsgálni.

Strik elmondta, több személlyel is találkoztak, a kormányból az európai uniós ügyekért felelős miniszterhelyettese, Zsigmond Barna Pál fogadta, de rajtuk kívül civilszervezetekkel, újságírókkal és ellenzéki képviselőkkel is tárgyaltak a magyar jogállamiságról.

Strik sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter, valamint Pintér Sándor belügyminiszter nem volt hajlandó találkozni a delegációval,

ahogy az alkotmány- és a legfelsőbb bíróság vezetői, valamint az alapvető jogok biztosa is elutasította a velük való találkozást.

A hetes cikk szerinti eljárásról elmondta, az még mindig a tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) előtt van, miközben az eljárás elindítása óta az Európai Parlament és az Európai Bizottság is új javaslatokat fogalmazott meg a magyar kormánynak, ahogy az Európai Unió Bírósága is több ízben is ítélkezett a magyar ügyekkel kapcsolatosan.

Sajnálatos módon a magyar kormány ezek többségét nem hajtotta végre

– fogalmazott Strik, aki elmondta azt is, hogy azt látják, hogy a panaszok száma azóta növekszik, és tovább romlik a helyzet az uniós szerződés 2. cikkében rögzített uniós alapértékekkel kapcsolatban.

A szuverenitásvédelmi törvényről a holland delegációvezető elmondta, a külföldi beavatkozás elleni küzdelem egy legitim cél, ugyanakkor szerintük a Szuverenitásvédelmi Hivatal visszaél széles jogköreivel, amikor olyan újságírókat és civilszervezeteket céloz, akik nem értenek egyet a kormánnyal,

ezenkívül értetlenül fogadta, hogy az uniós források a magyar kormány olvasata szerint miért számít külföldi pénznek, amikor az EU-nak Magyarország is tagja.

Az igazságszolgáltatás helyzetére rátérve Strik elmondta, pozitívan értékelték, hogy megnövelték a bírók fizetését, ugyanakkor ezt olyan reformokhoz kötötték, amik sértenék az igazságszolgáltatás függetlenségét – a holland EP-képviselő elmondta, nem gyakori, hogy bírók tüntetnek egy uniós országban, de ez Magyarországon márciusban megtörtént.

A delegációvezető elmondta, hogy számos aggasztó fejleményt láttak, és a mostani fejlemények első konkrét áldozata a Pride betiltásával az LMBTQ-közösség lehet, ami szerinte már így is támadás alatt áll.

Strik azt ígérte, hogy a delegáció új jelentést fog készíteni, amit majd az Európai Parlament elé is benyújtanak – erről valószínűleg majd csak nyár után szavazhatnak az EP-képviselők.

A delegáció szerint ellenségesen fogadták őket

A lengyel néppárti képviselő, Michal Wawrykiewicz leginkább arról beszélt, hogy a magyar kormány elutasítja az Európai Unió Bíróságának néhány ítéletét – mint fogalmazott, a beszélgetés során a kormány részéről beszéltek „jó” és „rossz” döntésekről, azaz szerinte a kormány szelektíven dönt arról, melyiket hajlandó elfogadni és melyiket nem.

A magyar kormánynak egyértelmű kötelessége végrehajtani az Európai Bíróság minden ítéletét

– hangsúlyozta a lengyel EP-képviselő, aki szerint minden tagállam köteles betartani az Európai Unió alapvető értékeit, amik az uniós szerződésekben és alapokmányokban szerepel.

Ezenkívül Wawrykiewicz elmondta, személyes benyomása az volt, hogy ellenségesen bántak velük, ami szerinte agresszív hozzáállásban és olykor udvariatlan viselkedésben jelent meg

– később újságírói kérdésre Strik is megerősítette, hogy néhány találkozó során ellenséges hozzáállást tapasztaltak a kormány tagjaitól, valamint a kérdéseikre szerinte gyakran kitérő választ adtak, amikor a kormány képviseletében más tagállamokat hoztak fel példának.

Szociáldemokrata lengyel kollégája, Krzysztof Smiszek leginkább arról beszélt, hogy a civilszervezetekkel folytatott találkozóik során többen is aggodalmukat fejezték ki például a gyülekezési jog módosítása miatt, míg a belga Sophie Wilmés liberális EP-képviselő a médiahelyzetről beszélt. Wilmés szerint a média ügyében továbbra sincs előrelépés, majd visszautalt Strikre, miszerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kormánnyal szemben kritikus újságírók ellen is felléphet.

A delegációban öt képviselőcsoport vett részt, az Európai Néppárt mellett a szociáldemokrata S&D, a liberális Renew, az ökobaloldali Zöldek, valamint a szélsőbaloldali Baloldal. Mint arra a delegációvezető felhívta a figyelmet, a Patrióták Európáért, az ECR és a Szuverén Nemzetek Európa képviselőit is elhívták, ők ugyanakkor nem kívántak a delegáció tagjai lenni.

A kormány szerint a delegáció Magyarországot támadja

Még a sajtótájékoztató előtt Zsigmond Barna Pál Facebook-oldalán írt a delegációval való találkozójáról. Ebben az Európai Uniós ügyekért felelős Minisztérium politikai államtitkára azt állította, a delegációt Magyar Péter és Kollár Kinga hívta Magyarországra – később újságírói kérdésre ezt cáfolta a delegációvezető –, valamint a program elfogult volt, mivel „több tucat Soros-szervezettel egyeztettek, a jobboldali frakciók pedig bojkottálták”.

A bizottság hozta a szokásos, unalomig ismételt jogállamisági mantráit, miközben a brüsszeli korrupció, a lengyel baloldal jogtiprása vagy a francia politikai ellehetetlenítések nem érdeklik őket – állította az államtitkár, majd bejegyzését azzal zárta, hogy a kormány nyitott a párbeszédre, ám vannak vörös vonalak, mint a gyermekvédelem, a migráció és a szuverenitás.

Nem kérünk bábkormányból, sem külföldi zsoldosokból. Magyarország érdeke az első!

– zárta bejegyezését Zsigmond Barna Pál.

Arról, hogy hogyan áll a Magyarországgal szemben 2018-ban kezdett 7-es cikk szerinti eljárás, valamint az eljárásban miért nem volt előrelépés az elmúlt közel hét évben, nemrég az alábbi cikkünkben foglalkoztunk bővebben.

(Borítókép: Tineke Strik 2025. április 16-én. Fotó: Zsigmond Barna Pál / Facebook)