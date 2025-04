Robert Fico nem hallgat az uniós figyelmeztetésre

Robert Fico a Facebookon reagált Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének figyelmeztetésére. Kallas korábban kijelentette: nem tartják elfogadhatónak, ha az EU-tagállamok vezetői jelen vannak a moszkvai ünnepségen – írja a Világgazdaság.

Május 9-én Moszkvába megyek. Kallas asszony figyelmeztetése zsarolás, vagy csupán arra utal, hogy később ezért büntetés jár? Nem tudom, de azt igen, hogy 2025-öt írunk, nem 1939-et

– fogalmazott Fico. Szerinte az eset is rávilágít arra, hogy az EU-ban sürgető szükség van nyílt vitára a demokrácia fogalmáról. A szlovák miniszterelnök szerint szükség lenne beszélni a demokráciáról, arról hogy mi történt Romániában, Franciaországban az elnökválasztások alatt, Georgiában, Szerbiában és arról, hogy saját hazájában, Szlovákiában hogyan hagyták figyelmen kívül a büntetőjogot az ellenzék ügyében.

Hangsúlyozta: Szlovákia szuverén ország, és mint legitim miniszterelnök, nem fogad el utasítást arról, hogy hová utazhat. Bejelentette, hogy látogatásával a Vörös Hadsereg katonái előtt tiszteleg, akik a második világháború során Szlovákia felszabadításáért áldozták életüket.

„Ahogy tiszteletben tartom más nemzetek áldozatait is – a normandiai partraszállás, a csendes-óceáni hadszíntér, vagy épp a RAF pilótái esetében – úgy a moszkvai részvétel is a történelmi emlékezés része számomra. Az ukrajnai háború ügyében pedig továbbra is a béke szükségességét hangsúlyozom az Európai Unióban, nem a konfliktus eszkalálását, nem tartozom ennek az értelmetlen háborúnak a lelkes támogatói közé” – tette hozzá.

A moszkvai katonai parádéra Szlovákia mellett több ország, köztük Kína, India, Brazília és Szerbia vezetői is meghívást kaptak. A Magyar Nemzet értesülései szerint Szerbia államfője, Alekszandar Vucic mellett a szerb díszőrség is jelen lesz a rendezvényen.

Az EU ezzel szemben azt szorgalmazza, hogy a tagállamok vezetői inkább Kijevbe látogassanak május 9-én, ezzel kifejezve szolidaritásukat Ukrajna iránt. Ezt a kezdeményezést Kallas is megerősítette az uniós külügyminiszterekkel való találkozója után, és arra kérte a tagállamokat, hogy minél gyakrabban mutassák ki támogatásukat az ukrán kormány irányába, Ficót pedig figyelmeztették, hogy ne vegyen részt a második világháborús győzelmi ünnepségen Moszkvában.