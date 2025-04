Az amerikai külügyminiszter szóvivője elárulta, miért vették le Rogán Antalt a szankciós listáról

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert április 15-én vette le az Egyesült Államok pénzügyminisztériumáa a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankciós listájáról – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este. Tammy Bruce, az amerikai külügy szóvivője arról számolt be, hogy Rogán Antal szankciós listán maradása nem lett volna összeegyeztethető az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel. A két tárcavezető személyesen egyeztetett egymással.

Április 15-én eltávolították az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szankciós listájáról Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert.

A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette. A tárcavezető szerint a lépés „világosan bizonyítja azt, hogy más szelek fújnak Washingtonban”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter személyesen tájékoztatta magyar kollégáját a döntésről – jelentette ki Tammy Bruce, az amerikai külügy szóvivője a The Guardiannek. A tisztviselő azzal indokolta a döntést, hogy Rogán Antal szankciós listán maradása nem lett volna összeegyeztethető az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel. Bruce azt is megerősítette, hogy a felek az amerikai–magyar gazdasági együttműködés folytatásáról is egyeztettek.

Még januárban került fel a listára

Mint megírtuk, január 7-én – Donald Trump megválasztása után, de beiktatása előtt – a leköszönőben lévő Biden-kormány pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterét. A hivatal akkor frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek (SDN-lista) névsorát.

David Pressman korábbi, még a demokrata adminisztráció által kijelölt nagykövete a hírrel kapcsolatban akkor sajtótájékoztatót is tartott. Állítása szerint Rogán Antal minisztersége alatt visszaélt a hatalmával, szerinte a kabinetirodát vezető miniszter egy „korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője”. A szankciót egy végrehajtási rendelet alapján jelölték ki, ami a globális Magnyitszkij emberi jogi elszámoltathatósági törvényre épül, és az emberi jogokkal való súlyos visszaélések és korrupció elkövetőit veszi célba világszerte.