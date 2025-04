Több mint egy tucat betegének megölésével vádolnak egy német orvost

Eddig 15 betegének megölésével vádolnak egy 40 éves német orvost, de a rendőrség még vizsgálja, hogy nincsenek-e más áldozatok. A vádlott halálos adag gyógyszereket adhatott be a kiszolgáltatott pácienseknek beleegyezésük és tudtuk nélkül.

A berlini ügyészség április 16-án, szerdán 15 rendbeli emberöléssel vádolt meg egy német orvost, aki a gyanú szerint különböző gyógyszerekkel végzett a gondozása alatt lévő betegekkel – adta hírül a Reuters.

Áldozatai úgynevezett palliatív ellátást kaptak, ez olyan kezelés, aminek célja a páciens életminőségének javítása, fájdalmainak csökkentése. A vád szerint először érzéstelenítőt, majd izomlazítót adott be a nem aktívan haldokló betegeknek, akik

ezt nem kérték és nem is volt tudomásuk róla.

A portál információi szerint a 40 éves vádlott több német tartományban is praktizált. Korábban 4 gyilkossággal hozták összefüggésbe, amiket 2024-ben követhetett el és úgy próbált eltusolni, hogy felgyújtotta az áldozatok lakását. Azonban a nyomozás alkalmával a rendőrök újabb gyanús halálesetekre figyeltek fel egészen 2021-ig visszamenőleg. A Reuters megjegyzi, hogy ez a szám sem feltétlenül végleges, mert még mindig kerülhetnek elő újabb áldozatok. Most egy kifejezetten az ügyre létrehozott nyomozócsoport értékeli azokat a betegdokumentációkat, amik az orvoshoz kapcsolódnak, de exhumálásokat is terveznek.

Az ügyészek egyúttal életfogytiglani szakmai eltiltást kérnek a 2024 augusztusa óta őrizetben lévő 40 éves gyanúsítottra, aki több német tartományban is tevékenykedett.