Aggódnak az Európai Unió vezetői: Donald Trumppal tárgyal Giorgia Meloni

Az Európai Unió vezetői aggódnak, amiért Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön Washingtonba utazik, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. Az alkalmat az EU és az amerikai elnök is kihasználhatja, de az olasz kormányfő középpontba helyezheti a saját érdekeit is.

Magas rangú európai tisztviselők aggódnak, amiért Giorgia Meloni olasz kormányfő Washingtonba utazik, hogy csütörtökön Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon, miközben a vámtarifákról szóló tárgyalások pengeélen táncolnak – közölte szerdán a Politico, megjegyezve, hogy az uniós vezetők eközben tisztában vannak azzal, hogy az olasz miniszterelnök lehet a kulcs a transzatlanti feszültségek enyhítésére.

Szakértők szerint Giorgia Meloni egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy országa és Európa nevében produktív tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államok elnökével. Uniós kollégái remélik, hogy képes lesz Donald Trumpot megállapodás felé terelni, hogy elkerüljék a további kölcsönös vámtarifákat, és lehetősége lehet hatni az amerikai államfő orosz–ukrán háború megoldásával kapcsolatos megközelítésére is.

Brüsszelben és több európai fővárosban nagy az idegesség azzal kapcsolatban, hogy Meloni mit próbál tenni. De elég kétségbeesettek ahhoz, hogy ne próbálják megállítani őt

– fogalmazott Jeremy Shapiro, az amerikai külügyminisztérium Obama-kormányzat alatti tisztviselője.

Donald Trump még nem hívta meg Ursula von der Leyent személyes látogatásra, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig lemondta a találkozót Kaja Kallas volt észt kormányfővel, az EU fődiplomatájával. A kapcsolatok erősítését jelzi azonban, hogy Giorgia Meloni pénteken Rómába repül, hogy állami látogatáson fogadja J. D. Vance amerikai alelnököt, a Trump-kormányzat egyik legélesebb EU-kritikusát.

Trump és az unió is profitálhat

Donald Trump források szerint arra használhatja a találkozót, hogy igazolja, vámtarifái arra késztetnek vezetőket, hogy személyesen hozzá forduljanak. Az uniós tisztviselők aggodalmának is pont ez lehet a legfőbb oka, tekintettel arra, hogy az amerikai elnök nemrég úgy fogalmazott, hogy a vezetők „a seggemet nyalják”. Az európai vezetők emellett attól is tarthatnak, hogy az Olaszországnak nyújtott potenciális mentességek alááshatják az EU kollektív befolyását a kereskedelmi tárgyalásokon.

Nem gondolom, hogy az EU része lenne az elnök számításainak, amikor az európai vezetőkkel tárgyal. Úgy tekint az unióra, mint ami lenyúlja az Egyesült Államokat. Ugyanakkor pozitív és szoros kapcsolatot ápol az egyes országok vezetőivel, nem veszi őket egy kalap alá, és Melonival különösen erős a személyes kapcsolat

– mondta a Fehér Házból egy névtelenséget kérő forrás.

Giorgia Meloni beszélt Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel is az amerikai elnöknek szánt üzenetről. Ennek része az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos amerikai rendezés is, információk szerint Donald Trumpot megpróbálhatják lebeszélni az Oroszországgal való közvetlen kapcsolatról, valamint hatást gyakorolhatnak a háború lezárásával kapcsolatos amerikai tervekre is.