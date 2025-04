Kim Dzsongunnak hatalmas pénzeket hozott, hogy a halálba küldte katonáit az ukránok ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda esti videóüzenetében arról számolt be, hogy jelentős előrelépés történt az Egyesült Államokkal kötendő gazdasági partnerségi megállapodás kidolgozásában. Az ukrán kormány tárgyalódelegációja jó eredményeket ért el, és az alapvető jogi kérdéseket már csaknem teljesen tisztázták.

Az ukrán kormány csapata, amely az amerikai féllel dolgozik a gazdasági partnerségi megállapodáson, jó eredményeket ért el. Sviridenko első miniszterelnök-helyettes ma számolt be erről. Az alapvető jogi kérdések csaknem teljesen kidolgozottak, és ha minden továbbra is ilyen gyorsan és konstruktívan halad, a megállapodás gazdasági eredményeket fog hozni mindkét országunk számára: Ukrajnának és Amerikának is