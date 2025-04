Helyet követel a NAÜ az iráni-amerikai tárgyalásokon

Szerdán Iránba látogatott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi, aki elmondta, hogy a szervezet is részt venne az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon, hiszen a NAÜ ellenőrzése szükséges a nukleáris megállapodás létrejöttéhez. Az egyeztetések múlt szombaton folytatódtak Ománban, majd a tervek szerint április 19-én ismét összeülnek a tárgyaló felek.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) is meghatározó szerepet kell játszania az Irán és az Egyesült Államok közötti nukleáris tárgyalásokon − jelentette ki csütörtökön Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója.

A szerdán Teheránba látogató Grossi Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel és Mohamed Eszlamival, az iráni atomenergia hivatal vezetőjével tárgyalt arról, hogy a NAÜ milyen formában tudja támogatni az iráni-amerikai nukleáris tárgyalásokat.

A NAÜ főigazgatója elmondta: az amerikai tárgyalóféllel is kapcsolatban áll, hogy megbeszéljék, milyen módon tölthet be összekötő szerepet az ügynökség Irán és az Egyesült Államok között, és milyen módon tud hozzájárulni a tárgyalások sikeréhez. Hozzátette, hogy bármilyen érvényes nukleáris megállapodás létrejöttéhez a NAÜ ellenőrzése is szükséges lesz.

Az Egyesült Államok és Irán képviselői múlt szombaton Ománban tárgyaltak a síita állam atomprogramjáról. A megbeszélések légköre az ománi külügyminiszter szerint jó volt, a Fehér Ház pedig konstruktívnak és pozitívnak minősítette a tárgyalást. A két tárgyalódelegáció szintén pozitívnak minősítette a megbeszéléseket, és megállapodtak abban, hogy április 19-én újra összeülnek.

A NAÜ februárban arra figyelmeztetett, hogy Irán három hónap alatt 25 kilogrammnyi 60 százalékos dúsítottságú uránt állított elő.

Irán 2015-ben Bécsben megállapodást írt alá a nagyhatalmakkal atomprogramjának szabályozásáról. Az egyezségért cserébe a felek enyhítettek a Teheránnal szembeni nemzetközi szankciókon. 2018-ban azonban Donald Trump amerikai elnök kiléptette országát a megállapodásból, és visszaállította az Iránnal szemben korábban feloldott szankciókat. Válaszul Teherán bejelentette, hogy nem tartja magát a megállapodásban vállalat kötelezettségekhez és növelni kezdte dúsított uránkészletét.

Irán atomprogramja lelepleződése, mintegy 20 éve váltig állítja, hogy nem akar atomfegyvert előállítani, és nukleáris fejlesztései kizárólag békés célokat szolgálnak. Donald Trump mindazonáltal arra hivatkozva léptette ki az Egyesült Államokat a megállapodásból, hogy az nem garantálta, hogy Irán soha ne juthasson nukleáris fegyverhez.