Különleges engedményeket vezettek be az izraeli hadseregben

A hosszú, másfél éve tartó háború okozta fegyelemérvényesítési nehézségek miatt Ejal Zamír vezérkari főnök történelmi és példátlan engedményeket vezetett be az IDF-ben a katonák megjelenésére és öltözetére vonatkozóan – számolt be az MTI.

Az IDF történetében először minden katona jogosult szakállat növeszteni külön engedély vagy előzetes jóváhagyás nélkül, még a saját egységük magas rangú tisztjeitől sem szükséges kérvényezniük ezt. A döntést az motiválta, hogy az elmúlt években, különösen a háborút megelőző időszakban egyre több katona, köztük vallásosak és hagyományőrzők, szerettek volna szakállat viselni.

A korábbi vezérkari főnök, Gadi Eizenkot megpróbálta visszaszorítani ezt a tendenciát, és szigorúan korlátozta a szakállviselésre vonatkozó engedélyeket. Ez jogi vitákhoz is vezetett, mert több katona a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy engedélyeztessék számukra a borotválkozás alóli mentességet.

Ejal Zamir azt is megengedte, hogy a harcoló alakulatok katonái „B” típusú egyenruhában vagy taktikai egyenruhában mehessenek haza eltávozásra, szemben az eddig ilyenkor kötelező „A”, ünnepi egyenruhával. A szerződéses női katonák immár különféle színű körömlakkokat is használhatnak, noha a rikító vagy csillogó árnyalatokat továbbra is tiltják. A sorkatonalányoknál nincs változás – ők továbbra is csak az öt éve jóváhagyott színek közül választhatnak.

Az IDF közleménye szerint a háború alatt megnövekedett a megjelenési szabályok betartásának nehézsége. Az új szabályozás célja, hogy egységes és szabályozott módon tegye lehetővé a szakáll viselését, azonban aki nem teljes szakállat, vagy csak bajuszt növeszt, azt továbbra is kötelezni fogják a borotválkozásra.

A döntés az izraeli Torat Lehima nevű szervezetnek és Keti Sitrítnek, a Likud képviselőnőjének kérésére született, miután éppen egy évvel ezelőtt a Goláni-egység katonái kérvényt nyújtottak be a szervezethez.