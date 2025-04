Meghalt Colin Berry, a BBC Radio 2 egykori híradósa és műsorvezetője

79 éves korában elhunyt Colin Berry, a BBC Radio 2 egykori híradós és műsorvezetője – közölte a BBC. Berry az 1970-es évek elejétől a 90-es évek elejéig volt a Radio 2 állandó szereplője a korai és a késő esti műsorokban, köztük az Éjszakai utazás és a Te, az éjszaka és a zene című műsorokat vezette.

Napközben olyan műsorvezetőket helyettesített, mint Sir Terry Wogan, és 2004-től 2019-ig a BBC Three Counties Radio műsorvezetője volt. Az Eurovízió nézői számára is ismerősen csenghet a neve, 1978 és 2002 között ő olvasta fel a brit zsűri ítéleteit

Helen Thomas, a Radio 2 vezetője így búcsúzott kollégájától:

Colin Berry halálhíre mindannyiunkat elszomorított a Rádió 2-nél, aki hosszú éveken át tagja volt műsorvezetői családunknak. Részvétünket fejezzük ki családjának és barátainak.

Berry 1965-ben a Radio Caroline kalózállomáson kezdte pályafutását, majd a BBC Radio Medway (ma Kent), a cardiffi HTV és a Radio 1 adóknál dolgozott, mielőtt a Radio 2-nél helyezkedett volna el.

Ő volt a rádió első éjszakai műsorvezetője, amikor az adó 1979-ben 24 órában kezdett sugározni, és a műsorában egy gasztrobeszélgetést „azoknak a hallgatóinknak, akik későn érnek haza, és kedvük támad egy kis harapnivalóra”.

Colin Berry olyan televíziós műsorokban is szerepelt, mint a Top of The Pops, a Blankety Blank és a Going Live.