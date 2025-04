A Time magazin közzétette a 100 legbefolyásosabb emberének listáját

Közzétette a Time magazin a 2025-ös listáját arról, kiket tartanak a világ 100 legbefolyásosabb emberének. A gyűjtésben szerepelnek olyanok, akiket bekerülése előre borítékolható volt, de akadnak köztük nagy meglepetések is.

Megjelent a Time magazin idei, a világ legbefolyásosabb embereit bemutató százas listája. A lap idén is hat kategóriába – vezetők, ikonok, titánok, művészek, innovátorok és úttörők – osztotta a világot legjobban formáló ismert embereket.

Az idei listára nem meglepő módon a vezetők között bekerült az újraválasztott és januárban beiktatott amerikai elnök, Donald Trump, valamint főnökével együtt fölfért rá alelnöke, J. D. Vance is. Szintén rajta van a mára már kormányzati posztot is betöltő milliárdos, Elon Musk. Európai politikusok közül Keir Starmer brit miniszterelnök, és a hamarosan beiktatásra kerülő következő német kancellár, Friedrich Merz kerültek fel a listára. Szerepel rajta még többek között Ahmed al-Sharaa, a Bassár el-Aszadot megdöntő új szír kormány vezetője, Claudia Sheinbaum, Mexikó első női elnöke, Javier Milei argentin elnök is.

Ikonok kategóriában bekerült Giséle Pelicot, akit egy évtizeden keresztül rendszeresen kábított el és erőszakolt meg, valamint szolgáltatott ki idegeneknek férje. Felkerült rá Adrien Brody is, aki 2025-ben legjobb férfi főszereplőként nyert Oscar-díjat, és Demi Moore, akit csak esélyesnek tartottak, de nem nyert.

Titánok csoportban rajta van Blake Lively amerikai színésznő, aki jelenleg a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét vádolja szexuális zaklatással, valamint Mark Zuckerberg, a Meta vezetője.