Kétoldalú védelmi együttműködést kötött az Egyesült Államok és Magyarország

Az Egyesült Államok és Magyarország közösen hoztak létre egy magas szintű védelmi munkacsoportot, amely a kétoldalú együttműködés és a szövetségi párbeszéd megerősítését szolgálja – írja az Egyesült Államok nagykövetsége a Facebook-oldalán. A kezdeményezés a NATO-n belüli, hosszú ideje fennálló partnerségre épül.

David Baker, az amerikai védelmi minisztérium Európa- és NATO-politikáért felelős helyettes államtitkára budapesti látogatása alatt egyeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel és más magas rangú magyar tisztségviselőkkel.

A megbeszélésen kifejezte, hogy az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy még szorosabbra fűzze védelmi együttműködését magyar szövetségeseivel. A nagykövetség a bejegyzésben megjegyezte, hogy a két nemzet új szintre emelte a védelmi kapcsolatát.

A kereskedelmi megállapodás is terítéken van

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a csütörtöki Kormányinfón lapunk kérdésére elárulta: a vámháború előtt is elkezdődött a külön kereskedelmi megállapodás tárgyalása az Egyesült Államokkal.

A vízumkérdésre, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló megállapodás visszaállítására és a befektetésekre is kiterjedhet, idesorolva az energiakérdéseket is. A miniszter konkrétumot egyelőre nem kívánt mondani, de nyáron be lehet erről számolni.