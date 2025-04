Lezuhant egy repülőgép Nebraskában, hárman meghaltak

A repülőgép a Platte folyó mentén haladt, s negyed kilenckor zuhant a vízbe Fremonttól délre – számol be a New York Post. Brie Frank őrmester a Dodge megyei seriff hivatalában tartott sajtótájékoztatót, az elhunytak személyazonosságát azonban nem közölte.

A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal felügyeli a vizsgálatot az Omahától mintegy 37 mérföldre nyugatra fekvő Fremont közelében.

Múlt hétvégén is történt egy hasonló repülőgép-baleset az amerikai New York államban. Mint arról beszámoltunk, egy kétmotoros repülőgép zuhant le egy sáros mezőre az amerikai New York állam északi részén, valószínűleg a fedélzetén tartózkodó mind a hat utas meghalt.

A tragédia pontos oka még nem ismert. A Mitsubishi MU–2B típusú gép helyi idő szerint április 12-én, szombaton a déli órákban zuhant le a New York állambeli Copake-ben, mintegy 48 kilométerre a célállomástól, a Columbia megyei repülőtértől. Egy névtelenséget kérő, de az esetet ismerő tisztviselő a portálnak elmondta, a balesetben feltehetően mind a hat, fedélzeten tartózkodó utas meghalt.

Jacqueline Salvatore, Columbia megye seriffhelyettese megerősítette, hogy a baleset halálos kimenetelű volt, de az áldozatok pontos számát nem árulta el. A tragédia helyszínétől nem messze egy sajtótájékoztatón elmondta, a becsapódásra egy meglehetősen sáros mezőn került sor, így az nehezen megközelíthető.