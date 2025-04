Az eset helyi idő szerint este hét óra körül történt az Élő Krisztus templomban, Manampitiyában, a főváros Colombótól 160 kilométerre. A The Times of India beszámolója szerint senki nem sérült meg, azonban a templomnak betört az ablaka, s emiatt is indult rendőrségi eljárás.

A rendőrségi közlemény szerint a gyanúsítottnak a pásztorral lehettek problémái, emiatt vette célba a templomot. Az elkövetőt – aki egy 38 éves helyi lakos – hamar letartóztatták, miután a hatóságok nyomozást indítottak ellene. A fegyver is előkerült, amit feltehetően a lövöldözéshez használt. A szemtanúk elmondása szerint a férfi előbb felmérte a terepet, majd visszatért az útra, leadott egyetlen lövést, és elmenekült. A rendőrség folytatja a nyomozást az esettel kapcsolatban.

Fegyveres rendőröket és katonákat vezényeltek a sziget szinte minden templomába, mivel idén hat éve, hogy 2019-ben húsvétvasárnap robbanások történtek, amelyekben 279 ember, köztük 45 külföldi vesztette életét. Idén a katolikus egyház egy különleges emlékművel tiszteleg majd a robbanás áldozatai előtt A hit hősei címmel.