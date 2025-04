Megszűnik a Toblerone csokoládé az Egyesült Királyságban

A Tobleronet gyártó vállalat szóvivője elmondta, hogy „nehéz döntést” hoztak meg azzal, hogy megszüntetik a csokoládét az Egyesült Királyságban, de meg kellett tenniük ezt a lépést a „változó ízlések” miatt. A The Guardian beszámolója szerint ezzel a Toblerone olyan márkákhoz csatlakozik az „édességtemetőben”, mint a Mars Delight, Cadbury Dream vagy a Rowntree's Texan.

A háromszög alakú, mandulával és mézzel ízesített csokoládé a bevásárlóközpontok és a repülőterek vámmentes vásárlásainak alapdarabja. A bejelentést a húsvéti hétvége előtt tették, ilyenkor az emberek kifjeezetten több édességet vásárolnak, péntek délutánra a Waitrose weboldalán már nem is volt készleten a csokoládéból. A közösségi média felületein arra buzdították egymást az emberek, hogy most várásoljon mindenki, töltsék fel a készleteiket.

Bár megértjük, hogy ez néhány fogyasztó számára csalódást okozhat, továbbra is befektetünk a Toblerone-ba

– közölte a szóvivő, bár az nem derült ki, hogy az Egyesült Királyságon kívül más országban is megszüntetik-e a csokoládét.

A Toblerone feltehetően kitalálója, Theodor Tobler vezetékneve és a Torrone (Turrón) – Spanyolországból származó pirított mandulás, nugátos édesség – szóösszetételből született. A márka életében azonban nem ez az első eset, hogy ilyen ügyben kerül a címlapokra, 2023-ban eltávolították a Matterhorn hegycsúcs képét a csomagolásról, mert a gyártás egy részét kivitték Svájcból. 2016-ban pedig elkezdte megnövelni a háromszögek közötti rések számát is.

A The Guardian szerint a Toblerone megszűnéséhez a dubaji csokoládé is hozzájárult, mivel az emberek kedvet kaptak egy olyan csokoládészelethez, amely pisztáciakrémmel és pirított künefe darabokkal van töltve. Ráadsául a Lindor és a Lidl is piacra dobta saját változatát a csokoládéból, az emberek pedig órák alatt felvásárolták az utánzatokat.