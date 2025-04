Rusztem Umerov, Ukrajna védelmi minisztere amerikai tisztviselőkkel közölte, hogy Kijev „90 százalékban” egyetért Donald Trump elnök béketervével – számolt be róla a The New York Post.

Egy magas rangú tisztviselő elárulta:, a fő kérdés az, hogy Moszkva beszáll-e a megállapodásba. A tűzszüneti egyezség megkötésére néhány nap múlva, Londonban tehetnek erőfeszítéseket. Majd az orosz féllel is egyeztetnének a kérdésben.

Az ukrán védelmi tárca jelenleg a béketervvel kapcsolatos aggályokat orvosolhatja, ami a frontvonalak húzódását határozza meg. A diplomata úgy véli, az oroszok által megszállt területek vetik fel a kérdéseket, amelyekről Volodimir Zelenszkij államfő úgy nyilatkozott, hogy ezeknek az egységeknek a Moszkvához tartozását Ukrajna soha sem fogja elismerni. A frontvonal jelenlegi szakasza alapján azonban hajlandó lenne az ukrán államfő befejezni a harcokat.

Keményebb fellépést várna a Fehér Háztól az Atlanti Tanács munkatársa

Oroszország akkor ülhet le a tárgyalóasztalhoz, ha Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja felajánlja Moszkvának a szankciók csökkentését, de ez ellentétes lenne Trump korábbi fenyegetésével. Alex Plitsas, az Atlanti Tanács munkatársa szerint az amerikai elnöknek nem tetszhetett, hogy Kijev nem mondott azonnali igent a tűszünetre, sőt, azóta a harcok egyre intenzívebbé váltak. A tisztviselő hozzátette, hogy a Fehér Ház érdemben nem vonta felelősségre Vlagyimir Putyint az elmúlt 25 év tettjeiért.

Alex Plitsas azzal zárta a gondolatait, hogy keményebben fel kellene lépni az orosz elnök ellen. Úgy véli, Ukrajna megmutatta tűzszüneti hajlandóságát, de ha a megállapodás nem lép életbe, akkor az Egyesült Államok megvonhatja a katonai segítséget az ukránoktól, ami Oroszországot hozná előnyös helyzetbe.

