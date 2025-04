Fogynak az ellenfelek, egyre többen tekintik diktátornak Volodimir Zelenszkijt

Egyre jobban központosul a hatalom Ukrajnában. A kritikusok szerint az elnöki jogkör túlságosan is hatalmassá válik, és ennek következményeként hibát hibára halmoz.

Egy kijevi könnyűipari épület jellegtelen homlokzata mögött videójátékosok, építészek, tudósok és filmesek eklektikus csapata tömegesen gyárt mélységi csapásmérő drónokat és cirkálórakétákat. Nem úgy néznek ki, mint a régi típusú védelmi rendszerek, de átalakítják Ukrajna háborúját. Három évvel ezelőtt havonta 30 drónt gyártottak. Most már havi 1300-at, a lassú drónoktól (580 ezer dollár egy tízdarabos készlet) az új ballisztikus rakétákig (darabonként 1 millió dollárért). Ezek a drónok a töredékébe kerülnek a külföldieknek, és nyílt forráskódú terveken alapulnak, ami azt jelenti, hogy nem kötik őket külföldi felhasználási korlátozások.

Nem akarunk semmilyen függőséget az amerikai politikától

– mondja a The Economistnak a cég alapítója, akinek nevét biztonsági okokból nem lehet nyilvánosságra hozni.

Amikor Oroszország 2022-ben megkezdte a teljes körű inváziót, Ukrajna háborús harci erőfeszítései teljes mértékben az amerikai és európai ellátástól függtek. Az elmúlt három év alatt azonban saját katonai gyártókapacitása évi 1 milliárd dollárról 35 milliárd dollárra nőtt az iparágat felügyelő elnöki tanácsadó, Olekszandr Kamishin szerint. Gyorsabban, mint bárki megjósolta volna, Ukrajna számos fegyvertípus tekintetében önellátóvá válik. De továbbra is nagy hiányosságok vannak. Ukrajna még mindig nem tud olyan rendszereket gyártani, amelyek képesek lennének elfogni a beérkező orosz rakétákat.

A emberi erőforrás egy másik probléma. A mozgósítást rosszul kezelik: a katonákat a frontról ritkán rotálják, a behívók önkényesen fognak le embereket, és a kormány habozott a sorkötelezettségi korhatár csökkentésével. A hadsereg mégis növekedett, és az elit egységek továbbra is vonzzák az újoncokat. A legfontosabb, hogy a drónok jelentősen csökkentették Oroszország számbeli előnyét: egyes becslések szerint az orosz hadsereg által elszenvedett veszteségek 75 százalékát ezek okozzák.

A legsúlyosabb probléma politikai jellegű

Ukrajna legsúlyosabb sebezhetősége azonban nem katonai, hanem politikai jellegű. A háború kezdete óta sok liberális és mérsékelt ukrán dilemma előtt áll. Ha felhívják a figyelmet a kormány inkompetenciájára, korrupciójára vagy rossz gazdálkodására, azzal a nemzetközi támogatás aláásását kockáztatják. A hallgatás azonban azt jelenti, hogy elfogadják Zelenszkij növekvő hatalmi monopóliumát, ami aláássa az állam hatékonyságát, sőt magát a háborús erőfeszítést is.

Miközben a nyugati média és az európai vezetők ünneplik Zelenszkijt, és celebritást csinálnak belőle, mi csapdában érezzük magunkat

– mondja Julia Mostovaja, a zn.ua független online napilap szerkesztője.

Ha Zelenszkij kritizálása nehéz volt, mielőtt Trump februárban „diktátornak” nevezte őt, akkor ez most már szinte lehetetlen. Az ukránok olyannyira összefogtak az elnök körül, hogy a jelek szerint a politikus választások megtartását fontolgatja.

Ha Zelenszkij úgy érzi, hogy nincs vetélytársa, az azt jelenti, hogy közelednek a választások

– viccelődik egy tisztviselő. A választásokra való felkészülés jegyében az állam, úgy tűnik, egyre szorosabb pórázon tartja állampolgárait.

Szorosabb pórázon

Februárban a legnagyobb ellenzéki pártot vezető Petro Porosenkót nem részletezett „nemzetbiztonsági fenyegetés” miatt megbüntették. Vagyonát befagyasztották. Emellett „hazaárulással” is vádolják egy olyan jogi ügyben, amely a kritikusok szerint jogtiprásnak tűnik. A szankciók értelmében nem indulhat semmilyen választáson. Bármennyire is nem kedvelik Porosenkót az ukránok, sokan úgy látják, hogy ez veszélyes precedens.

Ha Porosenkót bírósági döntés nélkül kizárhatják a választási folyamatból, akkor bárki mást is kizárhatnak

– mondja Olekszij Honcsarenko, az ukrán parlament, a Rada tagja.

A civil társadalom aktivistáit is zaklatják. Vitalij Sabunin, a korrupcióellenes „keresztes lovag”, aki a háború első napjaiban vonult be, miközben az ukrán védelmi minisztériumban elkövetett korrupciós ügyeket is leleplezte, már régóta célpont. Legutóbbi nyomozását gúnyos bosszúval fogadták. Hogy megbüntessék, a front közelébe küldték; az ott végzett munkájának részleteit naponta elküldik a hatóságoknak. Sabunin szerint ezek a módszerek Vlagyimir Putyin uralkodásának első éveire emlékeztetnek, legalábbis kicsinyességükben. Túl messzire ment az ország kormánya.

A hatékonyság nevében

Ukrajna politikája messze áll az oroszországitól, és a hatalom koncentrációja a háború természetes következménye. De Ukrajna leghűségesebb támogatói közül néhányan egyre jobban aggódnak, hogy túl messzire mennek. Igaz, az ukrán demokrácia sosem alapult igazán a jogállamiságon. Pluralizmusát a régiók sokfélesége, a hatalmi csoportok egymással versengő érdekei, valamint a nyugati nagykövetségek és a média támogatására támaszkodó, hangos civil társadalom biztosította. De mindezek a fékek gyengülnek vagy megszűnnek.

A hatékonyság nevében a hatalom nem a kormányban vagy a parlamentben összpontosul, hanem

az elnöki adminisztráció néhány meg nem választott tisztviselőjének kezében.

Köztük van Andrij Jermak kabinetfőnök, Dmitro Litvin, Zelenszkij beszédírója és Oleh Tatarov, aki a biztonsági ügynökségeket felügyeli. A kormány nem szívesen osztja meg a hatalmat nemcsak az ellenfelekkel, hanem senkivel, akit potenciális riválisnak tartanak. A lojalistákat az állami cégek igazgatótanácsaiban elfoglalt helyekkel jutalmazzák. Azokat, akik túl nagy függetlenséget mutatnak, túl nagy népszerűségnek örvendenek, vagy közvetlen kommunikációs csatornákat használnak a nyugati országok felé, kirúgják, vagy háttérbe szorítják. Idetartozik Valerij Zaluzsnyij, az ukrán erők népszerű parancsnoka is, akit 2024 februárjában eltávolítottak, és Londonba küldtek nagykövetnek.

Sokakat kiszorítottak a politikából

A többi kiszorított között van Olekszandr Kubrakov volt infrastrukturális miniszter, Dmitro Kuleba volt külügyminiszter és Musztafa Najem, aki az újjáépítési ügynökséget vezette.

A véleménykülönbségeket és a kritikus médiát inkább fenyegetésnek, mint erősségnek tekintik. Sevgil Musaeva, az ország vezető független online kiadványa, az Ukrajinszka Pravda szerkesztője arra panaszkodik, hogy az elnöki hivatal ahelyett, hogy az újságírói vizsgálatokat kiváltó okokkal foglalkozna, a hozzáférés korlátozásával, a hirdetők célkeresztbe vonásával reagál, és az újságírókkal való bármilyen kapcsolatfelvételt árulásnak tekinti.

Ez nem rendszerszintű cenzúra, de ha nem állunk ellen, a szabad tér eltűnik, mielőtt észrevennénk

– fogalmaz.

Ukrajna elmozdulása a tekintélyelvűbb kormányzás felé nem meglepő, tekintve a nyomást, hogy a háború már negyedik éve tart. Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy ez aláássa az ország önszerveződő ellenálló képességét. Ahogy Honcsarenko fogalmaz:

Bebizonyítottuk, hogy egy kis demokrácia képes ellenállni egy nagyobb autokráciának és önmagát sündisznóvá változtatni. De egy kis autokráciát is elnyelhet egy nagyobb.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén 2023. szeptember 20-án New Yorkban. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)