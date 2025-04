Európa felfegyverkezésének váratlan nagy nyertese lehet

Dél-Korea globális védelmi piacra való betörése mögött külső körülményeket és belső tényezőket is azonosíthatunk. A dél-koreai fegyvereladások látványos megugrása – 2021-ig évente átlagosan 3 milliárd dollár körül mozgott exportja, ez a szám 2022-ben 17,3 milliárd, 2023-ban 14 milliárd, 2024-ben pedig 9,5 milliárd dollár volt – nagy részben köszönhető a kelet-közép-európai országok keresletének az orosz–ukrán háború következtében.

A NATO keleti szárnyát alkotó államok megnövekedett igényeit ugyanis a nemzetközi fegyverkereskedelmet hagyományosan domináló NATO-tagországok – például az USA, Franciaország, Olaszország vagy Németország – Ukrajna felfegyverzése és saját hadseregük fejlesztése mellett megfelelő tömeggyártási kapacitások híján nem tudtak kielégíteni, legalábbis nem elég gyors ütemben. A dél-koreai vállalatok készséggel töltötték ki az űrt, és gyors ütemben szaporodnak üzleteik a kelet-közép-európai országokkal. A legnagyobb felvásárló Lengyelország, de többek között Románia, Észtország, és Finnország is kötött milliárdos üzleteket Dél-Koreával védelmi kapacitásaik fejlesztése érdekében.

A dél-koreai hadiipar fejlettsége az ország különleges biztonsági helyzetéből ered. A koreai háború alatt és után Szöulnak fegyverek tekintetében is az USA adományaira kellett hagyatkoznia, ezek azonban sem mennyiségi, sem minőségi szinten nem elégítették ki védelmi iparának igényeit.

Az 1970-es évektől kezdve ezért folyamatos fejlesztésbe kezdett saját fegyverrendszereit illetően, ezt a kitartó befektetést és a védelemipari önellátás célját pedig jól igazolta az Észak-Korea jelentette állandó fenyegetés.

Saját hadiiparának fejlesztésére Washington is ösztönözte Dél-Koreát, amelyet hivatalos és nem hivatalos technológiatranszferrel is támogatott. A védelmi fejlesztések emellett Dél-Koreán belül is pártok közti konszenzust élveztek, a koreai hadiipari cégek globális terjeszkedését konzervatív és liberális kormányok egyaránt támogatták. Ez persze nem meglepő Dél-Korea negatív történelmi tapasztalatainak fényében: az idegen hódításnak sok ízben áldozatul esett ország számára komoly, nemzeti büszkeséget is tápláló eredmény, hogy jelentős hadiipari tényezővé válik.

Dél-Korea költséghatékonyan állítja elő a technológiailag fejlett fegyvereket

Dél-Korea védelmi iparának fejlődését segítette az állam és a magánvállalatok közötti hatékony munkamegosztás is. Egy ország védelmi ipara nem lehet teljesen privatizált és független az államtól, hiszen nemzeti hadseregek fenntartásához kell igazodnia, de az együttműködés mértéke országonként változik, Dél-Koreában pedig kifejezetten szoros. A fegyverfejlesztési procedúra legköltségesebb részeit – a kutatás-fejlesztést, tervezést, tesztelést főként állami szervek végzik, míg a vállalatok a tömeggyártásra tudnak fókuszálni, mindez pedig lehetővé teszi, hogy rugalmasabbak és áraikat tekintve versenyképesek legyenek a nemzetközi piacokon.

Mindezek eredményeképp a dél-koreai vállalatok költséghatékony módon állítanak elő technológiailag fejlett, NATO-kompatibilis fegyverrendszereket, nagy tömeggyártási kapacitásokkal és rövid szállítási időkkel operálva. Piacra később jövőkként ráadásul rugalmasabbak, nyitottabbak az egyedi igényekhez szabásra és a gyártás helyben végzésére, és nagylelkűbbek a technológiatranszferrel kapcsolatban is. Bár az európai uniós tervek szerint a kontinens kapacitásait az európai vállalatokkal együttműködésben növelnék, ahogy a sokasodó üzletek is mutatják, a gyors és költséghatékony képességfejlesztéshez továbbra is vonzó partnert jelentenek a dél-koreai vállalatok, különösen a kelet-közép-európai államok szemében.

Nagy Angelina Zsófia, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ és a Magyar Külügyi Intézet kutatója.