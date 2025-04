Április 15-én, kedden tartották a Közép-Európa jelenéről, valamint jövőjéről szóló Közép-európai Csúcstalálkozónak nevezett nemzetközi konferenciát az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány és az Alapjogokért Központ rendezésében.

A konferencián a felkért felszólalók – köztük Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Robert Palladino, az Egyesült Államok ügyvivő nagykövete – mellett panelbeszélgetéseket is tartottak, ahol a térséget érintő kérdéseket és problémákat járták körbe a meghívott előadók.

A moderátor szerint a kicsit provokatívnak szánt Mit tettek értünk a brüsszeliek? című panelbeszélgetésen a közép-európai országok uniós csatlakozásának tapasztalatait, a csatlakozástól várt reményeket és a kézzelfogható eredményeket vizsgálták a meghívott panelisták: a magyar Schaller-Baross Ernő fideszes és a Janez Jansa pártjában, a szlovén jobbközép SNS-ben politizáló Branko Grims EP-képviselők, valamint a balkáni bővítés elakadásáról Ivica Bocevski, Észak-Macedónia korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese, a résztvevők Szakáli István Lóránd, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatójának moderálásában beszélgettek.

Szupranacionális szervezet vagy kormányközi intézmények?

Schaller-Baross szerint az európai politikát már az elmúlt száz évben is az a központi kérdés határozta meg, hogy valaki konzervatív liberális vagy baloldali szocialista. A Fidesz EP-képviselője szerint ez a törésvonal jelenleg úgy jelenik meg, hogy valaki egy Európai Egyesült Államok létrehozását célozza, mások pedig a független és erős tagállamokon alapuló Európai Uniót szeretne.

A magyar EP-képviselő szerint az Európai Unió legnagyobb érdeme a közös piac, valamint az emberek, javak és a tőke szabad áramlása – szerinte Magyarország is azért csatlakozott az EU-hoz, hogy az európai béke mellett jólétet teremtsen, hogy a későbbi generációk jobban élhessenek, mint elődjeik.

Schaller-Baross úgy gondolja, az elmúlt 10–15 évben megjelentek a problémák is, amikor szerinte Brüsszelben egy szupranacionális állam létrehozásába kezdtek – szerinte felesleges, hogy az Európai Bizottságban 30 ezren dolgoznak. Emellett azért is bírálta a bizottságot, amiért szerinte az kilépve az EU alapszerződések őrzőjének szánt szerepéből kormányként kezdett el működni.

A szerződés szerint az Európai Bizottság nem kormány, hanem a szerződéseink egyedüli védelmezője. De ha egy szerződés védelmezője politikai döntéshozatali eszközként és kormányként tekint magára, és lemásoljuk az Egyesült Államok alkotmányának egyes elemeit – lásd az Európai Bizottság elnökét, aki az unió helyzetéről szóló beszédet tart az Európai Parlamentben. Elnézést, kinek kell ez? Ki akarja őket? Ha az európai választókat kérdezi, senki

– véli Schaller-Baross, aki emellett hozzátette, hogy ezzel egy időben a szabad mozgást biztosító schengeni egyezmény a szemünk láttára haldoklik, hiszen egyre több tagállam vezet be ismét határellenőrzést az illegális migráció miatt.

Szlovén kollégája, Branko Grims is hasonlóan látja, hogy Szlovénia miért csatlakozott az Európai Unióhoz: a közös piac és a befelé nyitott határok nagy lehetőséget jelentettek, ugyanakkor szerinte azóta már látni az árnyoldalait is. Grims szerint az általa nem definiált Brüsszel megpróbálja a tagállamokra erőltetni az „LMBTQ–ideológiát”, valamint „tönkre tenni a fiatal gyerekeinket vele”, miközben az illegális migráció is problémát okoz.

Az Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnök által bemutatott Zöld megállapodás szerinte káros: a szlovén EP-képviselő szerint azt csak amiatt lehet zöldnek nevezni, mert az a pénz színe, egyébként görögdinnyéhez hasonlítva szerinte belül „totalitárius szocialista vörös”, mert szerinte a környezetvédelmi és a klímaváltozással szembeni fellépést célzó javaslatcsomaggal el akarnak térni a kontinens keresztény hagyományaitól.

Ilyen Európai Unióra nincs szükségünk. Az Európai Unió az azt létrehozó nemzetállamok szabad akaratán alapult. És csak egy ilyen Európai Unió maradhat fenn sokáig

– véli Grims, aki szerint az uniós intézmények a tagállami hatásköröket vontak magukhoz, amit vissza kell a tagállamoknak szerezniük – a szlovén EP-képviselő szerint csak így lehet megőrizni az Európai Uniót.

Évtizedek óta a csatlakozásra várva

A magyar és szlovén, valamint a térség csatlakozásából levont tapasztalatokról szóló kérdésre a macedón Ivica Bocevski onnan kezdte, hogy rámutatott, országa már 2005. december 17-e óta tagjelölt ország – elmondása szerint erre a dátumra nem azért emlékszik ilyen pontosan, mert megrögzött európai, vagy felkészült a találkozóra, hanem mert másnap született meg a lánya.

Szlovéniának, Magyarországnak és a többieknek körülbelül 12 év telt el a tagjelölti státusz és a teljes jogú taggá válás időpontja között. Nos, a lányom kisbaba volt azon a napon, amikor tagjelölt lettünk, manapság pedig egy 20 éves nő, és a hazám még mindig nem kezdte meg a tárgyalásokat

– fogalmazott Bocevski, aki hozzátette, hogy a csatlakozási tárgyalásokról negatív tapasztalatként azt tudja elmondani, hogy az teljesen politikai alapon történik. Észak-Macedónia példája mellett azt hozta fel, hogy Ukrajna hamarabb lett tagjelölt, mint a szerinte tőle fényévekre járó – a valóságban rendkívül kormányozhatatlan – Bosznia-Hercegovina, aminek szerinte politikai okai voltak.

Bocevski szerint egyébként az EU-csatlakozással megelőzhető lett volna a délszláv háború, a kétezres évek óta pedig csak ígéretekkel találkoznak.

Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke azt mondta, a bizottság geopolitikai bizottság lesz, és geopolitikai Európai Unióról fogunk beszélni. Ha az önök geopolitikai Európai Uniójáról akarunk beszélni, akkor az első lépés a Nyugat-Balkán országok azonnali teljes integrációja lenne az Európai Unióba. Azonban nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez megtörténik

– véli, majd hozzátette, hogy ugyan az állampolgáraik támogatják az uniós csatlakozást, és ő is úgy gondol magára mint száz százalékban macedónra és európaira, de nem akarnak felhígulni az EU-ban.

A kohéziós alapok nem ingyen pénz

Arra a kérdésre, hogy az EU-hoz való csatlakozás, valamint a kohéziós alapok milyen gazdasági hatásokkal jártak, Schaller-Baross arról beszélt, azok nem ingyen támogatások voltak.

Megnyitottuk piacainkat. Az Európai Unióhoz való csatlakozással mérgező helyzetben nyitottuk meg piacainkat az erősebb nyugat-európai verseny előtt

– fogalmazott a Fidesz EP-képviselője, aki példaként kifejtette, hogy a térség a vasfüggöny és kommunista berendezkedés után erre nem volt teljesen felkészülve – míg Nyugat-Európában vannak akár száz éves vagy annál régebbi családi vállalatok, addig ez a térségről nem mondható el.

Schaller-Baross rámutatott, a kohéziós alapok célja a térség ezen hátrányának a megszüntetése, a felzárkóztatás volt, ugyanakkor szerinte azt jelenleg politikai nyomásgyakorlás miatt az Európai Bizottság visszatartja

– a fideszes EP-képviselő konkrét példának a „transzgender ideológiát” nevezte, valamint a kontrollálatlan migrációt – utóbbi kapcsán egyébként az Európai Bizottság már régóta dolgozik a tagállamok javaslatára egy megoldáson, és jelenleg vizsgálják azt is, hogy az EU-n kívüli hubokkal hogyan lehetne segíteni a deportálásokat.

Schaller-Baross szerint azon országokat, akik nem nyitják meg a határaikat, az Európai Bizottság visszatartja számukra a kohéziós alapok forrásait – az Európai Bizottság valójában a jogállamisági mechanizmus miatt tartja vissza a Magyarországnak járó kohéziós források egy részét –, valamint a koronavírus-járvány miatt létrehozott helyreállítási alapot is – ezt a magyar kormány számára előírt szupermérföldek nem teljesítése miatt tartják vissza.

A Fidesz EP-képviselője szerint emiatt az EB valójában politikai eszközként viselkedik, nem pedig az uniós szerződések őrzőjeként.

Erre a gondolatra csatlakozva Grims arról beszélt, az Európai Unióban ma már minden politikai kérdés, és egyetért magyar kollégájának azon állításával, hogy az uniós alapokkal politikailag visszaélnek, amivel szerinte a cél, hogy nyomást helyezzenek azon kormányokra, amelyek „nem teljesen követik az Európai Unió irányvonalát”.

Mielőtt a szlovén EP-képviselő rátért volna arra, hogy szerinte a fact-checkelés valójában cenzúra és a szólásszabadság előtti fellépés – ezellen szerinte Elon Musk sokat tett, akit emiatt béke Nobel-díjra javasolna –, arról értekezett, hogy szerinte a jogot is politikai célokra használják. Konkrét példaként a francia Marine Le Pen elítélését, valamint a szlovén Janez Jansa ellen indított bírósági eljárást említette, ugyanakkor azt már nem tette hozzá, hogy ezen korrupciógyanús ügyekben nem az Európai Unió Bírósága, hanem a francia, valamint a szlovén bíróságok járnak el.

Ezzel, az EU-hoz vagy a csatlakozáshoz egyáltalán nem kapcsolódó témára felkapcsolódva Bocevski arról beszélt, hogy Romániában pedig az elnökválasztás eredményeit érvénytelenítették, valamint Észak-Macedóniában azokat hallgattatták el, akik nem értettek egyet országa névváltoztatásával, de ezenkívül is minden kritikus hangot elhallgattatnak állítása szerint. Azonban úgy látja, a 2024-es amerikai elnökválasztás eredménye óta érezni ebben a változást.

Hogy lehetne jobb az EU? Nyugat-Balkánnal, több Orbán Viktorral és szlovén nőkkel

Záró gondolatként a panelisták azt fejtették ki, szerintük hogyan lehetne jobb az Európai Unió és miben kéne változnia.

Bocevski szerint Európát ismét úgy lehetne naggyá tenni, ha a nyugat-balkáni országokat már holnap felvennék.

Sokkal felkészültebbek vagyunk, mint Szlovénia és Magyarország volt, amikor beléptek. Itt az idő tehát, hogy végre befejezzük a nyugat-balkáni integrációt az Európai Unióban

– zárta gondolatát Ivica Bocevski, Észak-Macedónia korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese.

A szlovén Branko Grims szerint emellett az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatokkal is foglalkozni kell. Elmondta, hogy a Fehér Házban ott van a szlovén Melania Trump, „és mi ismerjük a szlovén nőket, tudjuk ki az igazi vezetője a háznak” – viccelt a szlovén EP-képviselő, majd komolyra fordítva a szót, arról beszélt: az Európai Uniónak követnie kéne Donald Trump példáját.

Vágjunk ki minden olyan szemetet, mint a kulturális marxizmus vagy ideológia, védjük meg határainkat a migránsokkal szemben, védjük meg gyermekeinket, vágjuk ki az úgynevezett. Zöld megállapodásnak nevezett szemetet. És menjünk ugyanabba az irányba, mint az Egyesült Államok, csak sürgősebben és gyorsabban, mert itt a helyzet sokkal rosszabb, mint az Egyesült Államokban volt

– zárta gondolatát Branko Grims szlovén EP-képviselő, aki ezzel a teljesen eltérő döntéshozatallal rendelkező föderális Egyesült Államokat és a részben kormányközi, részben nemzetek feletti Európai Uniót hasonlította össze.

Magyar kollégája, Schaller-Baross Ernő – egyetértve az előtte szólókkal – ennél még rövidebben foglalta össze, szerinte mivel lehetne jobbá tenni az Európai Unió. A Fidesz EP-képviselője röviden annyit mondott,

Több tagállamot, kevesebb Európai Bizottságot. Több Orbán Viktort és kevesebb Ursula [von der Leyent]

– zárta gondolatát a Schaller-Baross Ernő.

(Borítókép: Szakáli István Lóránd, Ivica Bocevski, Grims Branko és Schaller-Baross Ernő 2025. április 15-én a Közép-európai Csúcstalálkozónak nevezett nemzetközi konferencián. Fotó: Papajcsik Péter / Index)