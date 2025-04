Tapssal fogadták a nagyszombati virrasztás előtt megjelent Ferenc pápát

Kerekesszékben imádkozott Ferenc pápa a nagyszombati virrasztás előtt a Szent Péter-bazilikában, a hívők tapssal fogadták az egyházfőt. A Szentszék arról számolt be, hogy a katolikus egyház vezetője a húsvétvasárnapi ünnepi mise végén szokásos Urbi et Orbi áldáson is jelen kíván lenni. Az éjjeli szertartáson megáldották a tüzet és előkészítették a húsvéti gyertyát, majd megszólaltak a vatikáni székesegyház harangjai. A pápa a homíliájában úgy vélekedett, hogy a remény a jelszava a most zajló jubileumi szentévnek is.