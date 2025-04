Hívők ezrei előtt jelent meg húsvétvasárnap Ferenc pápa Rómában

Ferenc pápa homíliájában arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy legyen reménységük, „Krisztusba kapaszkodva éljék ezt a szegény, törékeny és sebzett létet, mert Ő legyőzte a halált, legyőzte a világ és a mi sötétségünket” – írja a Szentszék közleményében.

A feltámadt Krisztus elrejtőzik és megmutatkozik a testvérekben, akikkel találkozunk, életünk legnevezetesebb és legkiszámíthatatlanabb helyzeteiben és mindennapjainkban is, ezért el kell indulnunk, hogy megkeressük őt

– buzdította a híveket a szentatya gondolataiban, amelyeket Angelo Comastri bíboros olvasott fel.

Hangsúlyozta, hogy „nem zárhatjuk be a szívünket a szomorúságba, fussunk Jézushoz, s fedezzük fel újra azt a felbecsülhetetlen kegyelmet”. Mintegy 35 ezer hívő gyűlt össze az olasz fővárosban, Bernini oszlopcsarnokában, köztük Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is. Mint minden évben, idén is számos különböző színű virággal és növénnyel díszítették fel a bazilika előtti teret. Illetve idén a keleti és a nyugati egyházak egy napon ünneplik a húsvétot, így az evangéliumot görög és latin nyelven is hirdették.

Ferenc pápa homíliájában rámutatott arra, hogy a katolikus egyház jubileumi évet él, és ez „tökéletes alkalom arra, hogy Istenre bízzuk szenvedéseinket és aggodalmainkat”, hiszen Jézus ma is meg akarja újítani az emberek életét.