Indiai és kínai diákok pert indítottak Donald Trump ellen

Három indiai és két kínai egyetemista pert indított az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma és más bevándorlási hivatalnokok ellen, amiért az amerikai kormányzat több nemzetközi diák F-1-es vízumát is érvénytelenítette. A keresetet az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nyújtotta be a New Hampshire-i szövetségi bíróságon.

A per szerint a Trump-adminisztráció „egyoldalúan szüntette meg több száz, de akár több ezer nemzetközi diák F-1-es jogállását” anélkül, hogy előzetes értesítést küldtek volna az érintetteknek. Ez nemcsak a kiutasítás veszélyét hordozza magában, hanem komoly pénzügyi és tanulmányi nehézségekhez is vezet – állítják a felperesek a Deutsche Welle szerint.

Mi az az F-1-es vízum? Az F-1 vízum lehetővé teszi külföldi diákok számára, hogy az USA-ban teljes időben tanuljanak SEVP (Student and Exchange Visitor Program) által hitelesített oktatási intézményekben, például egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban vagy nyelviskolákban. Ez a vízum a legelterjedtebb választás azok számára, akik akadémiai vagy nyelvi képzést keresnek az Egyesült Államokban.

A perben szereplő hallgatók között van két kínai állampolgár, Hangrui Zhang és Haoyang An, valamint három indiai diák: Linkhith Babu Gorrela, Thanuj Kumar Gummadavelli és Manikanta Pasula.

Zhang elveszítette kutatási asszisztensi állását vízumának érvénytelenítése miatt, míg An kénytelen lehet félbehagyni tanulmányait, noha már több mint 329 ezer dollárt (közel 290 ezer eurót) fektetett a képzésébe.

Gorrela május 20-án diplomázna, de vízum hiányában nem fejezheti be tanulmányait, és nem vehet részt a tervezett gyakornoki programban sem. Gummadavellinek és Pasulának pedig egyetlen szemesztere maradt volna a végzésig, de hasonló akadályokba ütköztek.

Az eset nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi hallgatók, az egyetemek és jogvédő szervezetek körében. Különösen aggasztónak tartják a diákvízumokra vonatkozó szabályozás szigorítását, amely az utóbbi időben egyre több hallgatót érint, főként a Kínából és Indiából érkezőket – akik az amerikai felsőoktatásban tanuló külföldi diákok jelentős részét teszik ki.

Az Associated Press adatai szerint 2024 márciusa óta több mint ezer nemzetközi hallgató veszítette el vízumát vagy legális státuszát az amerikai egyetemeken.