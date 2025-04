Technológiai áttörés a Mount Everesten, ez örökre megváltoztatja a hegymászást

A Mount Everest jégmezőin idén új technológia jelent meg: drónok szállítanak létrákat, köteleket és oxigénpalackokat a serpáknak, akik a veszélyes Khumbu-jégesés területén dolgoznak. Milan Pandey, az Airlift Technology nepáli startup drónpilótája az alaptáborból irányítja ezeket a bevetéseket, amelyek életeket menthetnek – számolt be a CNN.

Az alaptábor (5364 méter) és az 1-es tábor (6065 méter) közötti 2,9 kilométeres légi távolságot a serpáknak hat-hét órába telik megtenni, míg a drónoknak mindössze hat-hét percre van szükségük. Ez a technológiai áttörés különösen fontos, mivel a környező hegyekből származó szakértő serpák közül már tucatnyian vesztették életüket munka közben az elmúlt hét évtizedben.

Az ötlet Mingma G. Serpa hegymászóvezetőtől származik, aki három barátját vesztette el egy 2023-as lavina miatt. Körülbelül ugyanebben az időben az Airlift Nepal 3D-térképezési projektbe kezdett az Everesten, és a kínai DJI vállalat által adományozott drónokkal kísérletezni kezdtek a magashegyi terepviszonyok között.

A gyakorlatban a folyamat úgy működik, hogy a serpák megmondják, milyen irányba akarnak haladni, mire Pandey először egy kis drónt küld felderítésre, majd pedig a serpák megmásszák a nehéz szakaszokat. Amikor úgy ítélik meg, hogy valamely ponton létrára vagy kötélre van szükség, elküldik a koordinátákat rádión, és a drón odaszállítja a felszerelést.

A hegymászás természetes evolúciója

Az Airlift Nepal már bizonyította a technológia hatékonyságát: első tisztítási akciójukban egy drón mintegy 500 kilogramm szemetet hozott le az 1-es táborból az alaptáborba, több mint 40 repüléssel. A drónok körülbelül 30 kilogramm súlyt tudnak szállítani, de biztonsági okokból általában csak 20 kilogrammot visznek egyszerre.

Dawa Janzu Serpa úgy véli, a drónok segítsége nélkül az idei rossz időjárás mellett nem tudták volna időben kijelölni az útvonalat a hegymászóexpedíciók számára.

A szakértők szerint a drónok használata a hegymászás természetes evolúciójának része. Caroline Ogle, az új-zélandi Adventure Consultants munkatársa szerint ez ugyanolyan fejlődés, mint amikor a műholdas telefonok vagy a korszerű időjárás-előrejelzések megjelentek.

Lisa Thompson tapasztalt hegymászó szerint ez az innováció nem vesz el a hegymászás mesterségéből vagy hagyományából: „A hegy továbbra is a hegy. A kihívás továbbra is valós” – csak most már a technológia segíthet biztonságosabbá tenni a világ legmagasabb hegyére való feljutást.