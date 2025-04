Egyre inkább úgy tűnik Németországban, hogy ha nem is teljesen fog eltűnni, de mindenesetre elkezdték lebontani a szélsőjobboldali Alternative für Deutschlanddal (AfD) szembeni, a német politikában tűzfalnak nevezett politikai karantént.

A radikális párttal korábban egy mainstream párt sem volt hajlandó együttműködni, azonban az utóbbi időben a legnagyobb kormánypárt, a jobbközép-kereszténydemokrata CDU több politikusa is felvetette, hogy

a jövőben enyhíteni kellene az AfD-vel szemben kialakított politikai karanténon, és az Alice Weidel–Tino Chrupalla-kettős által vezetett párthoz másképpen kéne viszonyulnia a többi német pártnak.

Először a CDU korábbi egészségügyi minisztere, jelenleg a párt bundestagbeli frakciójának alelnöke, Jens Spahn beszélt erről a Bildnek adott interjújában, ahol Spahn többek között arról is beszélt, hogy a mainstream pártok képviselőinek ki kellene akasztaniuk a legutóbbi, február 23-i szövetségi választások eredményeit, hogy minden nap szembesüljenek azzal, hogy vissza kell szerezniük a választók bizalmát.

Mekkora nagy blokkot – csaknem egy negyedet – foglal most el az extrém jobboldal, és egyébként a populista szélsőbal is a másik oldalon, és hogy milyen kicsivé vált ehhez képest a középső rész. Ha ezt minden nap észben tartja az ember, akkor szerintem megvan a megfelelő irányvonal arra, hogy mi a feladat

– fogalmazott Spahn, aki elmondta, a Bundestag összetétele jelentősen megváltozott, mivel több millió német szavazott a radikális pártra – a választásról írt elemzésünk az alábbi linken olvasható –, amit nem szabad a pártoknak figyelmen kívül hagyni.

A CDU politikusa szerint ugyan az AfD nem fog tudni alelnököt adni a Bundestagnak, hiszen jelöltjét a Bundestag többsége biztosan nem szavazná meg, de úgy kellene bánni a radikális párttal, mint minden más ellenzéki párttal, így azt nem zárná ki, hogy pártja például AfD-s képviselőket szavazzon meg néhány parlamenti bizottság élére.

Ugyanígy látja a párt egy másik frakcióvezető-helyettese, Johann Wadephul is. Az RND-nek arról beszélt, hogy az AfD azért tudott eddig mártírhelyzetből kampányolni, mert kizárták a parlament ilyen működéséből, miközben a radikális párt már Németország második legnagyobb pártja – igaz, már vannak olyan közvélemény-kutatások, ami szerint előzi az uniópártoknak is nevezett, a választásokat megnyerő CDU/CSU pártszövetséget.

Ezért én amellett lennék, hogy AfD-s jelölteket válasszunk a bizottsági elnöki pozíciókra, ha korábban nem tűntek fel negatív értelemben

– jelentette ki Wadephul.

Már a választás során elkezdődött az AfD normalizálása

Ugyan a két CDU frakcióvezető-helyettes nyilatkozataival nem mindenki ért egyet még a párton belül sem – Roderich Kiesewetter például Wadephullal egyidőben arról beszélt, hiba lenne az AfD normalizálása, hiszen szerinte a párt nem demokrata párt és alá akarja ásni a német demokráciát –, viszont az AfD elfogadása már a kampány során megkezdődött kül- és belföldön egyaránt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök fogadta kancellárjelöltjét, és Elon Musk is nyilvánosan kiállt a párt mellett.

Azzal, hogy a párt története során először állított kancellárjelöltet Alice Weidel személyében, a kancellárjelölti viták során a többi jelölttel egy színpadon állhatott, kezet fogott velük, érveit végighallgatták, noha az AfD-vel való közös kormányzást mindenki kizárta.

Ráadásul a párt támogatottsága azóta még inkább nő, mivel sok választó szerint a koalíciós tárgyalások során Freidrich Merz leendő kancellár sokat engedett az SPD-nek, amivel több, a kampány során tett ígéretét szegte meg

– ilyen például az adósságfék megkerülése, valamint hogy a leendő kormány nem olyan mértékben próbálja csökkenteni a szövetségi kiadásokat, mint ahogyan azt a kampány során Merz ígérte.

Két-, a tűzfalat valamennyire lebontani akaró CDU-politikus is az AfD erősödésére hívta fel a figyelmet, valamint arra utaltak, hogy

a politikai karantén nem zárta be az AfD-t, hiszen a párt megpróbálja azt túlnőni – mártír, valamint valódi felelősség nélküli politikai szerepből pedig könnyebb ígérgetni és kampányolni,

ami segített is a pártnak abban, hogy ne csak az egykori Kelet-Németország tartományaiban, hanem egész Németország-szerte bővítse szavazóinak számát.

Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a tűzfalat most kezdik el a német képviselők, ha nem is lebontani, de kiverni belőle pár téglát. Ugyan az uniópártok a választások előtt egyszer már szavaztak együtt az AfD-vel egy migrációellenes határozat elfogadásakor a Bundestagban, de ahhoz, hogy a radikális párt megkapja pár parlamenti bizottság vezetését, más pártoknak is támogatni kellene a Spahn és Wadephul által felvetett ötletet, ami jelenleg nem tűnik reálisnak – ráadásul mint írtuk, e kérdésben még a CDU-ban is megosztottak.

Az uniópártok koalíciós partnere, az SPD már jelezte, hogy ők nem értenek egyet a CDU-politikusok kijelentésével, az AfD-t a német demokráciára káros pártnak tartják,

és azt ígérték, hogy meg fogják védeni a német demokratikus intézményeket. Hasonlóan az SPD-hez, korábbi juniorpartnerük, a Zöldek sem támogatja, hogy a német alkotmányvédelmi hivatal által szélsőséges szervezetként kezelt pártra bizottságok irányítását bízzák.

Mindenesetre az már most látszik, hogy a tűzfal nem zárta be az AfD-t és akadályozta meg a növekedésben, így a mainstream pártoknak más stratégiát kell választaniuk, ha továbbra is távol szeretnék tartani a hatalomtól a néhány közvélemény-kutatást immáron vezető pártot.

(Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor 2025. február 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)