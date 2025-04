Habebimus papam! – eldőlt, mikor kezdődik a pápaválasztó konklávé

Május 5. és 10. között kezdődik a Ferenc pápa utódját megválasztó konklávé – írja a La Repubblica.

Az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis szerint – ez az a liturgikus szöveg, amely meghatározza a pápa halála után történtek szabályait és módozatait – a konklávéra a pápa halálát követő 15. és 20. nap között, tehát május 5. és 10. között kerül sor.

A konklávé kimenetele tartogathat meglepetéseket. Ferenc pápa meglepetés volt, nem szerepelt a jóslatokban. És ez egy csodálatos meglepetés volt

– mondta Odilo Scherer bíboros, Sao Paulo-i érsek, aki nem zár ki egy afrikai vagy ázsiai pápát sem. „Nem lepődnék meg, ha az új pápa nem Európából vagy Amerikából, hanem egy másik kontinensről érkezne. A katolikus egyház az egész világért van” – tette hozzá Scherer bíboros, aki egyike annak a hét szavazati joggal rendelkező brazilnak, akik részt vesznek a konklávén. Hogy kik az esélyesek, arról itt írtunk.

A leghosszabb és legrövidebb pápaválasztás a Vatikán történetében

A konklávén a pápaválasztásra jogosult bíborosok döntenek a katolikus egyház következő vezetőjéről – teljes elszigeteltségben, a külvilágtól elzárva. Ez a szigorú szabályrendszer évszázadokra nyúlik vissza – és történtek olyan esetek is, amikor a választás menete messze nem volt zökkenőmentes.

Minden idők leghosszabb konklávéja a 13. század derekán zajlott, és közel három évig tartott – egészen pontosan 33 hónapig. A választás 1268-ban kezdődött, és csak 1271-ben zárult le, amikor végül megválasztották X. Gergely pápát.

A város lakói azonban egy ponton megelégelték a döntésképtelenséget: leszedték a tetőt a tárgyalás helyszínéről, és a bíborosokat kenyérre és vízre fogták, hogy ezzel siettessék a választást.

X. Gergely később maga is intézkedett, hogy ne ismétlődhessen meg hasonló helyzet: 1274-ben elrendelte, hogy ha a választás három napnál tovább húzódik, a bíborosok naponta csak egy étkezést kaphatnak. Ha nyolc napnál is tovább tart a konklávé, az étlap kizárólag kenyérből, vízből és egy kis borból állhat. Bár a mai vatikáni szálláson felszolgált fogások aligha nevezhetők luxusnak, az biztos, hogy a bíborosok nem maradnak éhesek – bármennyi ideig is tart a döntés.

És a legrövidebb?

1274 előtt előfordult, hogy az új pápát még az elődje halálának napján megválasztották.

Később azonban az egyház úgy határozott, hogy legalább tíz napnak el kell telnie az első szavazásig – ezt az időt később 15 napra növelték, hogy a távolabb élő bíborosoknak is legyen idejük Rómába utazni.

A tíznapos szabály betartása mellett a valaha volt leggyorsabb konklávét valószínűleg 1503-ban tartották, amikor II. Gyula pápa mindössze néhány óra alatt elnyerte a bíborosok bizalmát – legalábbis Ambrogio Piazzoni vatikáni történész szerint.

Húsvéthétfőn 88 éves korában meghalt Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője (nekrológunkat itt olvashatja). Az Indexen külön cikkben számoltunk be arról, hogy a népszerű egyházi vezető halálát vélhetően agyvérzés okozta. Írtunk arról, hogy egy nagyon kötött procedúra követi a pápa halálát a katolikus egyházban. Külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy jelenleg nem biztos, hogy a temetést illetően Ferenc pápa minden kívánsága teljesül majd. Arról, hogy az új pápa megválasztásig ki vezeti a katolikus egyházat itt írtunk. Hogy hogyan gyászolja a világ az elhunyt egyházfőt, képgalériánkat itt tekintheti meg.

Utolsó óráiban egy személy volt, aki a legközelebb állt hozzá: az ápolója, Massimiliano Strappetti. A néhai Ferenc pápa utolsó szavai között szerepelt egy „köszönet” személyes egészségügyi asszisztensének, Massimiliano Strappettinek, amiért arra biztatta, hogy vasárnap, az Urbi et Orbi után tegyen még egy utolsó kört a pápamobilban. Délután pihent, nyugodtan megvacsorázott, majd hajnalban hirtelen rosszul lett és meghalt. Szombaton, 2025. április 26-án temetik, végső nyughelye a Santa Maria Maggiore-bazilika lesz.