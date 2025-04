Így teltek Ferenc pápa utolsó órái

A katolikus egyházfő húsvéthétfőn reggel 7 óra 35 perckor halt meg. Halálát megelőzően egy személy volt, aki a legközelebb állt hozzá: az ápolója. A néhai Ferenc pápa utolsó szavai között szerepelt egy köszönet személyes egészségügyi asszisztensének, Massimiliano Strappettinek, amiért arra biztatta, hogy vasárnap, az urbi et orbi után tegyen még egy utolsó kört a pápamobilban. Délután pihent, nyugodtan megvacsorázott, majd hajnalban hirtelen rosszul lett, és meghalt.

„Köszönöm, hogy visszahoztál a térre” – ez a hálával teli mondat volt Ferenc pápa egyik utolsó személyes üzenete ahhoz az emberhez, aki betegségének hosszú hónapjaiban, de már azt megelőzően is fáradhatatlanul vigyázott rá – írja a Vatican News.

E szavakat Massimiliano Strappettinek, az ápolójának címezte – akiről maga a Szentatya mondta, hogy megmentette az életét azzal, hogy időben javasolta a vastagbélműtétet. Később, 2022-ben őt nevezte ki személyes egészségügyi asszisztensévé. Strappetti végig mellette volt: a római Gemelli kórházban eltöltött 38 nap alatt, majd a Casa Santa Martában folytatott lábadozása alatt is éjjel-nappal őrködött fölötte. Húsvétvasárnap is együtt voltak, az urbi et orbi áldás alatt.

Egy nappal korábban közösen mentek el a Szent Péter-bazilikába, hogy előre bejárják az útvonalat, amelyen a pápa másnap megjelent volna a bazilika központi loggiáján.

A pápa különleges meglepetéssel akart búcsúzni az 50 ezer hívőtől: egy utolsó pápamobilos körrel, közvetlenül az áldás után, a Szent Péter-bazilika homlokzata előtt. Ám Ferenc pápa egy pillanatra mégis elbizonytalanodott, és Strappetti véleményét kérte:

Szerinted menni fog?

Amikor azonban megérkeztek a térre, nem volt több kérdés. A pápa átadta magát a pillanatnak, megölelte az összegyűlt tömeget – különösen a gyerekeket –, hiszen ez volt az első nyilvános megjelenése a kórházból való távozása óta. És – mint utóbb kiderült – az utolsó alkalom, amikor a hívek között lehetett. Fáradt volt, de elégedett. És akkor újra Strappettihez fordult: „Köszönöm, hogy visszahoztál a térre” – egy egyszerű mondat, amely mélységes vágyat tükrözött: újra ott lenni az emberek között, azokkal, akikhez mindig is tartozónak érezte magát. Az emberi közelség volt pápaságának egyik legfőbb üzenete, amely ebben a pillanatban is tisztán megmutatkozott.

Az utolsó órák

A pápa aznap délután pihent, majd nyugodt vacsorát fogyasztott. Másnap hajnalban, körülbelül 5:30-kor jelentkeztek az első tünetek. Azok, akik figyelemmel kísérték állapotát, azonnal reagáltak. Egy órával később, miközben ágyában feküdt a Casa Santa Marta második emeleti lakosztályában, még utoljára intett Strappettinek – majd kómába esett.

Akik mellette voltak az utolsó pillanatokban, azt mondják, nem szenvedett. Minden gyorsan és csendben történt. Diszkrét halál volt ez – hirtelen, fájdalom és nyilvános dráma nélkül. Méltó befejezés egy olyan pápa számára, aki mindig is tartózkodó volt, ha egészségéről volt szó.

(Borítókép: Ferenc pápa és Massimiliano Strappetti a vatikáni Szent Péter téren 2025. április 13-án. Fotó: Riccardo De Luca / Anadolu / Getty Images)