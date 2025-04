Váratlan kijelentést tett Vlagyimir Putyin, a háború kezdete óta nem látott javaslattal állt elő

Az ENSZ nem látja Oroszországot bűnösnek a húsvéti fegyverszünet megszegésében, a szervezet szerint az ünnepi hétvégén a szemben álló felek kölcsönösen folytatták az ellenségeskedést – adta hírül az RBK-Ukrajina.

Tudomásul vettük ezeket a tűzszüneti nyilatkozatokra, és azt is, hogy mindkét fél folytatta az ellenségeskedést

– közölte egy sajtótájékoztatón a szervezet szóvivője, Stephane Dujarric. A tisztviselő elmondta, ismét felszólítják a feleket a harcok befejezésére, összhangban az ENSZ-határozatokkal, a nemzetközi joggal és Ukrajna területi integritásával.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

április 19-én, szombaton tűzszünetet jelentett be 18:00-tól másnap 23:00-ig, amihez rövid időn belül Ukrajna is csatlakozott . Később Moszkva és Kijev is egymást vádolták az ideiglenes fegyvernyugvás megszegésével.