Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz Ferenc pápa temetésén

A Sándor-palota keddi közleménye szerint Sulyok Tamás szombaton Rómában, a Vatikánban részt vesz „Őszentsége Ferenc pápa temetési szertartásán”. Az államfő személyes jelenlétével a magyarság szentatya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni.

Hozzátették, a köztársasági elnök szerint Ferenc pápa a remény és a béke hírnökeként elkötelezetten képviselte a hit, az emberség, valamint a rászorulók védelmét, és különösen nagy szeretettel fordult a magyar nép felé.

Ferenc pápa temetése szombaton lesz, a gyászszertartás helyi idő szerint 10 órakor kezdődik a Szent Péter téren. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa koporsóját szerdán átviszik a Szent Péter-bazilikába, ahol a hívők leróhatják majd kegyeletüket az elhunyt egyházfő ravatalánál.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és felesége, Melania Trump is az olasz fővárosba készül, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is végső búcsút vesz a pápától. Továbbá Emmanuel Macron francia elnök és Javier Milei argentin elnök is megerősítette, hogy ott lesz a szertartáson.