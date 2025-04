Elfogták a több tragédiáért is felelős kínai állami építőipari cég vezetőjét

Egyre közelebb kerülnek a thaiföldi hatóságok a megoldáshoz és a gyanúsítottakhoz a március végén összeomlott bangkoki felhőkarcoló ügyében. Az épülethez acélrudakat gyártó cég vezetőjét letartóztatták, de további gyanúsítottakat is köröznek. Ez az a cég, amely az újvidéki vasútállomáson novemberben történt tragédiáért is felelőssé tehető.

Tagadja azokat az állításokat a thaiföldi–kínai Xin Ke Yuan Steel vállalat, miszerint az általuk gyártott acélrudak nem feleltek meg a biztonsági előírásoknak. A céget azután kezdték el vizsgálni, hogy március végén összeomlott egy 33 emeletes, befejezés előtt álló felhőkarcoló Bangkokban egy 1200 kilométerre Mianmarban keletkezett földrengés nyomán. A helyi hatóságok a fent nevezett cégen kívül egy másik vállalatot is vizsgálnak a The Independent szerint.

A thai hatóságok szombaton letartóztatták a kínai állami China Railway No. 10 Engineering Group vezetőjét, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalkozást különböző megbízottak segítségével működtette. Thaiföldön egyébként működtethetnek külföldiek is vállalkozásokat, de ehhez szükségeltetik egy thai partnercég, valamint a versenyképesség érdekében a külföldiek tulajdonrésze nem lehet több 49 százaléknál. A cég további három részvényesét is körözi a thaiföldi Speciális Nyomozóiroda. A hivatalos szerv képviselői elmondták, hogy vizsgálják az építőanyag minőségét is, valamint azt, hogy a vállalat törvényesen vagy törvénytelenül tett árajánlatot. A céggel kapcsolatban azonban további problémák is felmerültek.

Egy thaiföldi mérnök pár nappal korábban azért tett feljelentést, mert odahamisították állítása szerint az aláírását ahhoz az építési tervhez, amely az Állami Számvevőszék új irodájának szánt épülethez készült.

A tervekről még egy videót is feltöltöttek az internetre, a mérnök itt találkozott a saját nevével, de tagadta, hogy bármi köze is lenne ahhoz.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, március 28-án 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Mianmart, a katasztrófában több mint 1600 ember vesztette életét. Egyetlen épület volt a földmozgásban, amely teljesen összeomlott, ez pedig a bangkoki felhőkarcoló, több mint ezer kilométerrel a rengés epicentrumától. A tragédia után Akanat Promphan thaiföldi ipari miniszter kijelentette, hogy a helyszínen talált kétféle acélrúd nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, mindkettőt az említett thai–kínai cég szállította. Később razziát tartottak a vállalat gyárában további bizonyítékokért, és a lefoglalt acéltermékek szintén megbuktak a vizsgálatokon.

A thai–kínai cég neve felmerült egy másik tragédiánál is: mint kiderült, az anyavállalat (China Railway International & China Communications Construction Company) az újvidéki vasútállomás felújítására is megbízást kapott. Mint ismert, a vasútállomás egy része leomlott novemberben, 19 halálos áldozatot követelve, a tragédia nyomán kirobbant tüntetések pedig még a mai napig is tartanak Szerbiában.