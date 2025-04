Nyitott koporsóban vitték át Ferenc pápa testét a Szent Péter-bazilikába

Ferenc pápa koporsóját ünnepélyes menetben szállították át szerda reggel a vatikáni hivatalos pápai rezidenciából, a Casa Santa Martából a Szent Péter-bazilikába, ahol három napon keresztül róhatják le kegyeletüket a hívők. A keresztények ezrei már délelőtt sorban állnak a bazilika előtt, ahol a gyászszertartás zajlik, mielőtt a nagyközönség beléphet.

Kevin Farrell bíboros, a Római Katolikus Egyház jelenlegi ideiglenes vezetője vezeti a szertartást, amely 8 órakor kezdődött egy közös imádsággal. Ezt követően a svájci gárdisták kíséretében szállították át a koporsót a Casa Santa Martából a Piazza Santa Martán és a Piazza dei Protomartiri Romanin keresztül a Szent Péter-bazilikába.

Szeretett testvérek és nővérek, mély fájdalommal kísérjük most Ferenc pápánk földi maradványait a vatikáni bazilikába. Ahogy most elhagyjuk otthonát, köszönjük az Úrnak azt a számtalan ajándékot, amelyet szolgáján, Ferenc pápán keresztül adott a keresztény népnek

– kezdte imáját Farrell bíboros.

Erdő Péter bíboros személyesen vesz részt Ferenc pápa koporsójának áthelyezési szertartásán, az MTI-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a liturgikus szertartás a bíborosi testület tagjainak feladata, amelyen Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora is jelen van.

Az eseményeket az alábbi videóban követheti végig.

Ferenc pápa koporsóját ezen a szertartáson vitték először a nyilvánosság elé a Casa Santa Marta épületéből. A rudakon hordozott koporsót – ahogy az egyházfőt életében is – a svájci gárdisták kísérik. A szertartás alatt folyamatosan szólnak a harangok, és egy kórus a 115. zsoltárt énekelte. A menetet követve a pápa földi maradványait a nagy harangtorony alatt vitték el, majd a processzió a Szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt haladt el. A jelenlévők néma csendben figyelték a történéseket, csak az ének és a harangzúgás hallatszott. Ferenc pápa koporsója és a kísérő menet immár belépett a Szent Péter-bazilikába, ahol a szertartás folytatásaként a mindenszentek litániáját imádkozták énekelve Ferenc pápáért. Az Ige liturgiája előtt Kevin Farrell bíboros, a camerlengo szenteltvízzel hintette meg Ferenc pápa testét, és tömjénnel „tisztította meg”, majd János evangéliumából hangzott el egy részlet.

Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél

– hangzott, majd latinul is elénekelték a Miatyánk kezdetű imádságot.

A pápai koporsót a szombati temetésig lehet majd nyilvánosan megtekinteni.

18 Galéria: Ezrek várják, hogy Ferenc pápa ravatalához járulhassanak Fotó: Yara Nardi / Reuters

Az egyház vezetőjének halála után megkezdődik az előkészület az új pápa megválasztásának folyamatára is. A bíborosok hamarosan Rómába érkeznek, hogy részt vegyenek a konklávén, ahol megválasztják Ferenc pápa utódját. A világszerte mintegy 1,3 milliárd katolikus hívő most figyelemmel kíséri nemcsak a gyászszertartásokat, hanem az egyház jövőbeli irányának alakulását is.

Ferenc pápa népszerű és reformokat bevezető vezetőként irányította a katolikus egyházat. Utódja megválasztásakor a fő kérdés az lesz, hogy a bíborosok egy reformer vagy egy tradicionalista jelöltet választanak-e, és hogyan fogja az egyház kezelni az északi féltekén csökkenő, míg a déli országokban növekvő hívők számát.

(Borítókép: Ferenc pápa koporsóját viszik a vatikáni Szent Péter-bazilikába 2025. április 23-án. Fotó: Guglielmo Mangiapane / Reuters)