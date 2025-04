Hamarosan megkezdődik Harvey Weinstein szexuális erőszak perének újratárgyalása

Az ügyészek és a volt producer védőinek sikerült kiválasztaniuk az összes esküdtet és pótesküdtet, így április 23-án, szerdán megkezdődhet Harvey Weinstein szexuális erőszak perének újratárgyalása. A tárgyalás megismétlésére azért kerül sor, mert a 2020-ban ítéletet hozó bíróság több hibát is vétett az eljárás során, amik befolyásolhatták annak pártatlanságát.

Kiválasztották az esküdtszék utolsó póttagját is, így április 23-án, szerdán a nyitóbeszéddel elindulhat Harvey Weinstein 2020-as ügyének újratárgyalása, amiben eredetileg 23 év börtönre ítélték a bukott filmmogult – adta hírül a France 24.

Mint arról beszámoltunk, 2024 áprilisában New York állam legfelsőbb bírósága hatályon kívül helyezte a volt hollywoodi producer, Harvey Weinstein korábbi ítéletét. A testület szerint az eljáró bíró kritikus hibát követett el, amikor megengedte az ügyészeknek, hogy olyan nők tanúvallomásait mutassák be, akik vádjai nem képezték a tárgyalás részét. A hibát súlyosbította, hogy hagyták a keresztkérdéseket oly módon feltenni, ami „rendkívül hátrányos” fényben tüntette fel Weinsteint.

A portál megjegyzi, hogy a megismételt eljárásban 7 nőt és 5 férfit választottak az ügyészek és a bukott producer ügyvédei esküdtnek, ami arány pont a fordítottja a 2020-as tárgyaláson Weinstein bűnösségét kimondó testületének. Az utolsó póttag – ők akkor lépnek be az ügybe, ha az eredeti 12 főből valaki kiesne – kiválasztására április 22-én, kedden került sor.

Az esküdtek között van fizikus, fotós, dietetikus, terapeuta, befektetési banki szoftvermérnök, és egy tűzbiztonsági igazgató is, másoknak ingatlanügyekben, tévéreklámokban, követelésbehajtásban, szociális munkában és más területeken van tapasztalatuk. A portál információi szerint egyikük középiskolai, a többiek mesterfokozatú végzettséggel rendelkeznek. Közülük többen is voltak már esküdtek, vagy nagy esküdtek.

A lap megjegyzi, hogy több száz potenciális esküdt kapott felmentést a Weinsteinről alkotott erős véleménye miatt. „Az első szó, ami eszembe jutott róla az a »disznó« volt” – idézik az egyik jelöltet, akit érthető okokból gyorsan elengedtek. A most kiválasztottakat alaposan kikérdezték hátterükről, élettapasztalataikról, és sok egyéb szempont alapján is meghallgatták őket, hogy biztosan pártatlan emberek kerüljenek be.

Lehet, hogy szexuális jellegű, pikáns vádak fog hallani, talán grafikusan is ábrázolva. Ez azt jelentené, hogy Weinstein úr bűnös?

– kérdezte a volt producer védője az egyik potenciális esküdtől, aki nemmel felelt, végül fel is vették a testületbe.

Shannon Lucey ügyész arra keresett biztosítékot, hogy a leendő esküdtek képesek-e a #metoo-val kapcsolatos véleményüktől függetlenül állást foglalni. Kérdésére minden jelölt igennel felelt.

Harvey Weinstein jelenleg a New York-i Bellevue kórház börtönrészlegében várja a tárgyalás megismétlését, ahova leromlott egészségi állapota miatt szállították. Ügyvédei szerint korábban a Rikers Island börtönben embertelen körülmények között tartották fogva, amik már veszélyeztették az egykori producer életét.