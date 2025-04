Persze volt már legalább három afrikai származású pápája az egyháznak, a legutolsó, I. Gelasius, több mint 1500 éve halt meg, így valóban megérett az idő egy újabb afrikai pápára.

Tényleg remek lenne egy feketebőrű szentatya"

– mondta Stan Chu Ilo nigériai pap, aki egyben a chicagói DePaul Egyetem docense.

Hozzátette, a baj az, hogy jelenleg nincs olyan afrikai egyházi ember, aki fontos pozícióban lenne a Vatikánban. Ezért valószínű, hogy a pápaválasztó bíborosok majd egy olyan jelöltet támogatnak, akinek komoly szava van az egyházon belül.

Ellentétben a 2013-as választással, amikor Peter Turkson gánai bíboros kifejezetten esélyesnek számított, vagy a 2005-ös konklávé, ahol nagyon jó eséllyel indult Francis Arinze nigériai bíboros, de végül XVI. Benedeket választották meg, most nem nagyon látszik ilyen erős afrikai jelölt.

Mindez annak ellenére szomorú, hogy Ferenc pápa elhatározta, majd meg is csinálta, hogy a 2013-as 8 százalékról egy évtized alatt 12 százalékra növelte a szubszaharai régióból érkező bíborosok számát. Az afrikai katolikusok számának döbbenetes növekedéséhez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy Ferenc pápa az elmúlt 12 évben tíz afrikai államba látogatott el. A világ katolikusainak 20 százaléka él a fekete kontinensen, ahol számuk - egyetlen év alatt - a 2022-es 272 millióról 2023-ra 281 millióra nőtt.

Ferenc pápa sokat tett Afrikáért, de...

A pápa eltökéltsége, hogy segít Afrika legszegényebbjein és elesettjein nagyon népszerűvé tette a kontinensen. Felszólalt a természeti források kifosztása ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban, abban a hatalmas államban, ahol a legnagyobb afrikai katolikus közösség található, 55 millió hívővel. Ott volt, hogy békét teremtsen a véres polgárháború sújtotta Közép-afrikai Köztársaságban, ahol elfogadta Banguiban az imám meghívását, hogy a helyi mecsetben imádkozzon.

De volt, amikor az afrikai klérus befeszült. 2023-as bejelentése, mely lehetővé tette a papoknak, hogy megáldjanak azonos nemű párokat, általános ellenkezést váltott ki. A kérdésben meglehetősen egységes a kontinens, hiszen a legtöbb államban törvénytelennek tekintik a homoszexuális kapcsolatot. Ebben a kérdésben ugyanazt mondja az a három afrikai bíboros is, akit a mostani konklávén – talán – esélyesnek tartanak, tehát Peter Turkson, a guineai Robert Sarah és a Kongói Demokratikus Köztársaságból Fridolin Ambongo Besungu.

Mások mindehhez hozzátesznek még egy elemet. Paulinus Ikechukwu Odozor atya, aki az indianai Notre Dame Egyetem professzora, azt hangsúlyozza, hogy

Ott van még az egyházban meglévő rasszizmus, amiről soha nem beszélünk.

Bár maga Ferenc pápa nevezett ki 108 új bíborost a 135 tagú pápaválasztó konklávéból, mégsem valószínű, hogy az afrikaiak jelenléte érdemben befolyásolja az új szentatya megválasztását, bár a konklávé szolgált már néhány komoly meglepetéssel az elmúlt évezredekben – írja a BBC.

Lehet-e brit az új pápa?

Az utolsó brit katolikus pápa IV. Adorján volt, aki 1159-ben bekövetkezett haláláig állt az egyház élén. Az utána következő évszázadok azonban megpecsételték a katolikus egyház sorsát a szigetországban, különös tekintettel VIII. Henrik színrelépésével.

Most elemzők négy esélyest említenek. Közülük hárman még szavazóképes korban vannak, a negyedik azonban már túl van a nyolcvanon. Vincent Nichols bíboros Anglia és Wales katolikus egyházának a feje. A 79 éves egyházfi 2009 óta Westminster érseke, és megrögzötten harcol az emberkereskedelem és a modernkori rabszolgaság minden formájával szemben.

Timothy Radcliffe bíboros domonkos rendi szerzetes, és ő a 800 éves rend történetében az első brit, aki a szerzetesrend élére került. Azon beszédeivel híresült el, amelyekben a modern világban is szükséges engedelmességet, tisztességet és szerénységet hirdette. A 79 éves Radcliffe egyértelműen Ferenc pápa és gondolatiságának támogatója, hiszen 2024 decemberében lett bíboros. Sem ő, sem Nichols bíboros nem proponálja jelölését, de hát ki tudja?

Michael Fitzgerald, aki 2019-ben lett bíboros, vatikáni diplomataként bizonyított. Elsősorban a keresztény-muzulmán kapcsolatok szakértője, ő képviselte a katolikus egyházat az Arab Ligában. A most 87 éves Fitzgerald volt Egyiptomban pápai nuncius is és a tunéziai Nepte város címzetes érseke.

Az utolsó esélyes Arthur Roche bíboros, aki meglehetősen gyorsan emelkedett a vatikáni hierarchiában. 2012-ben XVI. Benedek alatt lett érsek, majd 2022-ben pedig bíboros. A 75 éves Roche-nak rálátása a vatikáni bürokráciára, azonban a mostani konklávén ez akár hátránya is lehet majd – zárja elemzését a SkyNews.

Versenyben európai és ázsiai jelöltek is

Ahogy egy korábbi írásunkban bemutattuk, az esélyesek között tartják számon Jean-Marc Aveline-t, Marseille érsekét. A francia sajtó szerint néhány hazai katolikus körben XXIII. Jánoshoz hasonlítják a 66 éves bíborost. Egy lapon emlegetik vele a máltai Mario Grech-et, a püspöki szinódus főtitkárát. Kezdetben konzervatívnak tartották, de idővel Ferenc pápa reformjainak zászlóvivőjévé vált. Barcelona érseke, Juan Jose Omella ugyan már 79 éves, viszont Ferenc pápa elveit követi, hiszen volt misszionárius Zairében.

Felmerült két olasz neve is. Egyikük a 70 éves vatikáni diplomata, Pietro Parolin, a most elhunyt pápa államtitkára volt 2013-tól. Ez a második legfontosabb pozíció a katolikus egyházban a pápa után. Bologna érsekének, Matteo Maria Zuppinak a neve is előkerült. A 69 éves érsek Ferenc pápához hasonlóan „utcai papként” ismert, a menekültekre és a szegényekre fókuszál.

Ázsiából nagyon esélyesnek tartják a 67 éves Fülöp-szigeteki bíborost, Luis Antonio Gokim Tagle-t, akit egyébként gyakran „ázsiai Ferencnek” is neveznek. Ha megválasztják, akkor ő lesz az első ázsiai pápa.

Továbbra is a legesélyesebbek között emlegetik Erdő Pétert. A 72 éves magyar bíboros neve már a 2013-as konklávén is felmerült, és kompromisszumos jelöltként tekintettek rá. Konzervatív nézeteiről ismert, de jó kapcsolatokat ápolt Ferenc pápával. Az egyházjog szakértőjeként Erdő Péter egész karrierje során gyorsan haladt előre: a 40-es éveiben püspökké szentelték, majd 2003-ban, mindössze 51 évesen lett bíboros, így 2010-ig ő volt a bíborosi testület legfiatalabb tagja.

(Borítókép: Fridolin Ambongo Besungu, Robert Sarah és Peter Turkson. Fotó: Vatikan Pool Antonelli / Galazka / Mondadori Portfolio, Alberto Pizzoli / AFP, Franco Origlia / Getty Images)