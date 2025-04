Az elfogatóparancs ellenére sem sikerült elfogni Milorad Dodikot

A Bosznia-hercegovinai szövetségi nyomozó és védelmi hivatal (SIPA) tagjai megpróbálták elfogni Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét az ellene kiadott elfogatóparancs alapján, ám ezt a boszniai szerb rendőrök megakadályozták. A politikus ellen már az Interpol segítségét is kérték, azonban a nemzetközi rendőrségi szerv elutasította a kiadási kérelmet.

A Bosznia-hercegovinai szövetségi nyomozó és védelmi hivatal (SIPA) szerda késő este akarta elfogni a boszniai szerb elnököt a boszniai Szerb Köztársasághoz tartozó Kelet-Szarajevóban. Nem került sor összetűzésre, a nyomozók igyekeztek előállítani Milorad Dodikot, ám az őt védő, fegyveres boszniai szerb rendőrök ezt nem tették lehetővé − közölte a boszniai szerb közszolgálati televízió (RTRS) csütörtök kora reggeli híradójában.

Jelena Miovcic, a SIPA szóvivője közölte, a nyomozók a szövetségi bíróság határozata alapján léptek fel. Milorad Dodik ellen márciusban elfogatóparancsot adtak ki, mert a boszniai szövetségi ügyészség szerint veszélyeztette az ország alkotmányos rendjét, és nem volt hajlandó megjelenni az erről szóló meghallgatáson. Dodik mellett Radovan Viskovic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke, valamint Nenad Stevandic boszniai szerb házelnök ellen is elfogatóparancs van érvényben.

Sikertelen szerdai elfogása után Milorad Dodik újságíróknak azt mondta, a SIPA megsértette a törvényt, a boszniai Szerb Köztársaság területe ugyanis nem tartozik a hatáskörükbe, ezen a területen nem ismerik el a szövetségi fennhatóságot.

A boszniai szervek nemzetközi elfogatóparancs kiadását is kérték az Interpoltól, azonban ezt a nemzetközi rendőrségi szerv elutasította. Az ellene kiadott elfogatóparancs ellenére Milorad Dodik az utóbbi hetekben többször is zavartalanul lépte át a boszniai határt, járt Szerbiában, Oroszországban és Izraelben is.

Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos beállításának védelméről szóló törvényt.

Február 26-án a boszniai szövetségi bíróság Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt első fokon egy évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és hivatali tevékenységeitől hat évre eltiltotta Milorad Dodikot. Röviddel ezután a boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének elszakadását a szövetségitől. Ezt a törvényt az ország alkotmánybírósága hatályon kívül helyezte, Dodikot a törvény aláírása miatt az ország alkotmányos rendjének veszélyeztetésével gyanúsították meg.