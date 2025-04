Az Európai Bizottság vizsgálja Magyarország azon tervét, hogy a hatóságok arcfelismerő rendszerekkel azonosítanák a Pride résztvevőit. A magyar kormány kiskaput találhat a „valós idejű” adatfeldolgozásról szóló szabályozásban, ha ugyanis a felvételeket némi késleltetéssel elemzik, már ki is játszhatják a mérföldkőnek számító uniós AI-törvényt.

Az Európai Unió vizsgálja, hogy illegális-e Magyarország terve azzal kapcsolatban, hogy arcfelismerő technológiát vessenek be Pride rendezvényeken résztvevők azonosítására – közölte pénteki cikkében a Politico. A lap információi szerint a lépés újabb frontvonalat jelent Brüsszel és Orbán Viktor miniszterelnök között, miközben Magyarország egyre problémásabb tagjává válik az Európai Uniónak.

Mint megírtuk, az Országgyűlés március 18-án kivételes eljárásban tárgyalta a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot tiltó javaslatot. A rendezvényeken AI-alapú arcfelismerő rendszerekkel azonosíthatóak lennének a résztvevők, ami komoly próbatétel elé állítaná az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó, mérföldkőnek számító szabályozásának. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy a testület vizsgálja, hogy törvény megfelel-e az EU AI-szabályozásának.

Mérlegelik a magyar szabályozást

Az Európai Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy az arcfelismerés valós időben történik-e, ami az uniós jogszabályok megsértését jelentené, vagy a képek feldolgozási módja lehetőséget ad-e Magyarországnak a rendszer megkerülésére. Az EU legfeljebb 35 millió eurós közigazgatási bírságot ír elő, és bár a tagállamok maguk jelölik ki a bírság kiszabására jogosult hatóságot, de a döntésről jelentést kell tenni a Bizottság felé, ami bizonyos beavatkozási jogkört biztosít Brüsszelnek. A szóvivő szerint a Bizottság

nem habozik majd intézkedni, amennyiben az indokolt.

A Politico a magyar kormány szóvivőjét is idézte, aki leszögezte, hogy Magyarország „úgy véli, hogy minden összhangban van az alkotmányunkkal és az uniós joggal”. Az EU februárban úgy döntött, hogy a tagállamok hatóságainak megtiltja a „valós idejű biometrikus azonosítást”, de több kivételt is megfogalmazott, egyebek mellett súlyos bűncselekmények kivizsgálása érdekében is engedélyezték a módszer használatát.

Magyarország módosított törvénye úgy tűnik, hogy lehetővé teszi a valós idejű biometrikus megfigyelés alkalmazását a Pride-rendezvényeken, ami egyértelműen az AI-törvény tiltása alá esik

– jelentette ki Brando Benifei olasz szociáldemokrata európai parlamenti képviselő, az uniós AI-törvény két megalkotójának egyike. „Az ilyen rendszerek beleegyezés nélkül azonosítják az egyéneket, emellett érzékeny tulajdonságokra, például a szexuális irányultságra is következtetni lehet belőlük” – mondta a nyilatkozatában.

Magyarország megtalálhatja a kiskaput

Magyarország megkerülheti az uniós mesterséges intelligencia szabályozást, ha az arcfelismerő technológiát nem valós időben, hanem késleltetéssel alkalmazzák, ami bár nem tilos, de „magas kockázatú” alkalmazásnak minősül.

Amennyiben a magyar rendőrség a nyilvános kamerák felvételeit elküldi kivizsgálásra, amely elvégzi a tényleges arcfelismerést, az már időbeli eltérést jelent, amely az AI-törvény már nem jelent feltétlenül „valós időt”.

Thomas Regnier hangsúlyozta, hogy még ha időbeli eltérés is van, Magyarországnak továbbra is be kell tartania a „szigorú szabályozási követelményeket”, például hatástanulmányt kell készítenie a technológia alkalmazásáról.