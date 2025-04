Protokollt szegtek a Szent Péter-bazilikában, Ferenc pápa koporsója mellett imádkozhatott a szerzetes nővér

A hagyomány szerint kizárólag a bíborosok, püspökök és papok imádkozhatnak a felravatalozott pápa közvetlen közelében a Szent Péter-bazilikában, ezúttal azonban kivételt tettek. A Daily Mail beszámolója szerint Genevive Jeanningros francia–argentin nővért több éves barátság fűzi az elhunyt Ferenc pápához, így megengedték neki, hogy a koporsót körülvevő piros kötél mellett imádkozzon érte.

Bár ezzel megszegte a protokollt, mégsem avatkoztak közbe, amikor a 81 éves nővér odalépett. Állítólag elsírta magát imádkozás közben, és a felvételeken is jól látható, amint megtörli az arcát egy zsebkendővel. Ferenc pápa kedvesen „L'enfant terrible”-nek becézte a nővért, ami annyit tesz, hogy „szörnyű gyermek”.

Genevive Jeanningros nővér a romák és az LMBTQ-emberek pártolója, talán ennek köszönhetően is volt olyan szoros a barátságuk. Több mint ötven évet át szolgált Ostia környékén, ahol a leghátrányosabb helyzetű emberek és a transznemű nők megsegítésének szentelte mindennapjait. Állítólag egy lakókocsiban él egy másik apácával, Anna Amelia Giacchettóval.

Ferenc pápa 2025. április 21-én, húsvéthétfőn halt meg agyvérzés és szívelégtelenség következtében. A Vatikán közleménye szerint április 26-án, szombaton délelőtt 10 órától tartják Ferenc pápa temetését a Szent Péter téren, majd a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore-székesegyházba viszik, és a néhai pápát ott helyezik majd végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén.

Mint kiderült, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesznek majd a szombati temetésen, illetve az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és felesége, Melania Trump is az olasz fővárosba készül, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is végső búcsút vesz a pápától. Továbbá Emmanuel Macron francia elnök és Javier Milei argentin elnök is megerősítette, hogy ott lesz a szertartáson.

Magyar lehet a következő pápa?

Ferenc pápa húsvéthétfőn bekövetkezett halála után megindultak a találgatások utódjáról, és a lehetséges jelöltek között kiemelkedő helyen szerepel Erdő Péter magyar bíboros is. A 72 éves egyházjogászt, aki már a 2013-as konklávén is esélyesként szerepelt, kompromisszumos jelöltként emlegetik. Bár egy régi olasz közmondás óva int attól, hogy előre megjósoljuk, ki lesz a következő egyházfő, már körvonalazódik néhány esélyes jelölt. (A mondás így szól: „Aki pápaként lép be a konklávéba, bíborosként távozik.”)

Az egyházjog szakértőjeként Erdő Péter egész karrierje során gyorsan haladt előre: a 40-es éveiben püspökké, majd 2003-ban, mindössze 51 évesen bíborossá nevezték ki, így 2010-ig ő volt a bíborosi testület legfiatalabb tagja. Mint írják, nem karizmatikus szónok, de ami egykor kétségtelenül komoly hátránynak számított, az most előnynek bizonyulhat, ha a bíborosok nyugodt pápát szeretnének Ferenc dinamikus vezetése után.

A jelöltek között szerepel még a francia Jean-Marc Aveline, marseille-i érsek, Mario Grach máltai származású főpap, a püspöki szinódus főtitkára, valamint a spanyol Juan Jose Omella, Barcelona érseke. Két olaszt is emlegetnek, Pietro Parolin vatikáni diplomatát és Matteo Maria Zuppit, Bologna érsekét.