Nem mindennapi sírhelye lesz Ferenc pápának, egy elődjének sem volt ilyen még

Ferenc pápa végső nyughelye a római Santa Maria Maggiore-bazilikában kapott helyet – a síremlék egyszerű, méltóságteljes, s különlegességét az adja, hogy a Liguriából származó kőből készült, abból a régióból, ahonnan a pápa olasz nagyszülei is származnak – írja a Vatican News. A síron csupán ennyi olvasható: „Franciscus”, valamint látható rajta a pápa mellkeresztjének másolata is.

A sír a bazilika oldalhajójának egyik fülkéjében található, közel Szent Ferenc oltárához, a Pauline-kápolna és a Sforza-kápolna között. Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika társprímása egy televíziós interjúban mesélte el, hogy Ferenc pápa kívánsága volt, hogy a nagyszülei földjéről származó kőből készüljön a síremléke – Liguria palaköve így vált örökre a pápai örökség részévé.

Cogorno, ez a festői ligur kisváros nemcsak az egyházfő családfáján kapott helyet: itt emléktábla őrzi dédapja, Vincenzo Sivori nevét, aki a 19. században vándorolt ki Argentínába. Itt alapított családot, amelynek egyik ága Ferenc pápa édesanyjában, Regina Maria Sivoriban folytatódott.

A kisváros polgármestere, Enrica Sommariva őszinte meglepetéssel fogadta a hírt, amikor kiderült: a pápa olyan követ kért örök nyughelyéhez, amely szülőföldjének kövei közül való. Angela Sivori, a pápa unokatestvére – aki ma is Cogornóban él – emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor egy váratlan telefonhívás és egy e-mailben érkezett családfa után tudta meg: Ferenc pápa a rokona. Lánya, Cristina szerint a pápa gesztusa, hogy innen származó követ választott sírjához, „egy nagy ajándék, egy utolsó meglepetés” volt a család számára.

Egy találkozás, ami nem ismerte az időt vagy a távolságot

2017 májusában Genovában végül személyesen is találkozott családjával Ferenc pápa. Cristina visszaemlékezése szerint édesanyja akkor már 87 éves volt, s egészen az utolsó pillanatig nem tudták, kivel is fognak találkozni. Három nappal az esemény előtt jött a telefon a Vatikánból: heten indultak útnak, és a pápa úgy fogadta őket, mint egy rég nem látott unokatestvér a „világ végéről”. A találkozón mosollyal és kézfogással köszöntötte őket: „Végre megismerem a Sivorikat!”

A pala, amelyből a sír készült, nem a fényűzés köve – ahogyan azt Franca Garbaino, a Ligur Palarégió elnöke is hangsúlyozta. „Nem nemesi kő, hanem a nép köve. Melegséget ad.” A régió 18 bányájából és 12 cégéből álló közösség már vállalta is, hogy elkészítik azokat a kőtáblákat, amelyek elkísérik a pápát az örökkévalóságba.

Cogorno már Ferenc pápa előtt is kötődött az egyház történetéhez: innen származott IV. Incze és V. Adorján pápa is. Ez a kisváros, ezzel a váratlan, mégis szívhez szóló ajándékkal, mintha csak Ferenc pápa életfilozófiáját idézné meg: egyszerű, emberközeli, őszinte. Egészen az utolsó útjáig.

Szombaton lesz Ferenc pápa temetése

Ahogy arról korábban beszámoltunk Ferenc pápa 2025. április 21-én, húsvéthétfőn halt meg agyvérzés és szívelégtelenség következtében. A Vatikán közleménye szerint április 26-án, szombaton délelőtt 10 órától tartják Ferenc pápa temetését a Szent Péter téren, majd a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore-székesegyházba viszik, és a néhai pápát ott helyezik majd végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén.

A szertartáson Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesznek majd, illetve az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és felesége, Melania Trump is az olasz fővárosba készül, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is végső búcsút vesz a pápától. Továbbá Emmanuel Macron francia elnök és Javier Milei argentin elnök is megerősítette, hogy ott lesz a szertartáson, amelyet több magyar televízió és élőben közvetít, de az Indexen percről-percre tudósításunkban is beszámolunk a fejleményekről.

Ferenc pápa ravatalánál jártunk

Mint megírtuk, kollégánk épp Rómában tartózkodik, aki beszámolt az ottani fejleményekről.

Második napom Rómában Ferenc pápa halála óta. Az ég felhős, hűvösebb van, mint tegnap. A téren most kisebbnek látszik a tömeg. Tegnap még lehetetlennek tűnt bejutni a bazilikába, ma azonban habozás nélkül indultam el a beléptető kapu felé. Úgy éreztem magam, mint egy repülőtéri ellenőrzésen, de minden gördülékenyen ment, és a biztonsági őr azt mondta, hogy eddig semmi probléma nem volt

– írta. Hozzátette, hogy más érzés Rómában járni – valami egészen mély, különleges. „Ahogy átlépem a küszöböt, tudom, milyen jelentős pillanat ez, hogy itt lehetek. Bent az embereket arra kérik, hogy folyamatosan haladjanak. Ámulva készítek néhány fotót, de igazából csak egy dolgot várok: a találkozást” – mondta.