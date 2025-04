Giorgia Melonival tárgyalt Orbán Viktor Rómában

Orbán Viktor Rómában négyszemközt tárgyalt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a magyar–olasz együttműködés fejlesztéséről, aktuális európai uniós kérdésekről, valamint Magyarország és Olaszország béke melletti erőfeszítéseiről – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A magyar kormányfő a közösségi oldalán posztolt a találkozásról.

Európában kevés ország van, amelyik támogatja Trump elnök úr béketervét. Magyarország és Olaszország ezek közé tartozik. Köszönet érte Giorgia Meloni miniszterelnök asszonynak!

– írta ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor pénteken Ferenc pápa ravatala előtt jelentkezett be Vatikánból. Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken kora este szintén megérkezett Olaszország fővárosába, Rómába.

Április 26-án helyezik végső nyugalomra Ferenc pápát

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ferenc pápa 2025. április 21-én, húsvéthétfőn halt meg agyvérzés és szívelégtelenség következtében. A Vatikán közleménye szerint április 26-án, szombaton, délelőtt 10 órától tartják Ferenc pápa temetését a Szent Péter téren, majd a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore-székesegyházba viszik, és a néhai egyházfőt ott helyezik végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén.

A szertartáson Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesznek majd, illetve az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és felesége, Melania Trump is az olasz fővárosba készül, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is végső búcsút vesz a pápától. Továbbá Emmanuel Macron francia elnök és Javier Milei argentin elnök is megerősítette, hogy ott lesz a szertartáson, amelyet több magyar televízió is élőben közvetít, de az Indexen percről percre tudósításban is beszámolunk a fejleményekről.

Az egyházfő ravatalánál jártunk

Mint írtuk, az Index tudósítója Rómában tartózkodik, és beszámolt az ottani fejleményekről.

Második napom Rómában Ferenc pápa halála óta. Az ég felhős, hűvösebb van, mint tegnap. A téren most kisebbnek látszik a tömeg. Tegnap még lehetetlennek tűnt bejutni a bazilikába, ma azonban habozás nélkül indultam el a beléptető kapu felé. Úgy éreztem magam, mint egy repülőtéri ellenőrzésen, de minden gördülékenyen ment, és a biztonsági őr azt mondta, hogy eddig semmi probléma nem volt

– írta.

Hozzátette, hogy más érzés Rómában járni – valami egészen mély, különleges. „Ahogy átlépem a küszöböt, tudom, milyen jelentős pillanat ez, hogy itt lehetek. Bent az embereket arra kérik, hogy folyamatosan haladjanak. Ámulva készítek néhány fotót, de igazából csak egy dolgot várok: a találkozást” – fogalmazott.