Németországban tűntek fel Vlagyimir Putyin motorosai, ezúttal lóháton

A második világháború egyik jelképévé vált az Elba-nap, amikor 1945. április 25-én az Elba folyónál, Torgaunál találkoztak először a nyugatról előrenyomuló amerikai és a keletről érkező szovjet csapatok. A háború végét jelző pillanat idén nyolcvan éve történt, a megemlékezést azonban most politikai feszültségek, orosz jelenlét és provokatív akciók zavarták meg.

Nyolcvan éve találkozott először amerikai és szovjet katona Németországban, idén pedig az orosz provokációk árnyékolták be az évfordulót – írja a Bild.

A városba a hírhedt orosz motoros klub, az „Éjjeli Farkasok” (Night Wolves) tagjai vonultak be. A csoportról ismert, hogy közeli kapcsolatot ápol a Kremllel, tagjai közül többen nyíltan támogatják az Ukrajna elleni háborút.

Bár a banda tagjai beutazási tilalom alatt állnak Németországban, úgy tűnik, kiskaput találtak: a beszámolók szerint a svájci klubjukat küldhették, ezzel kerülve ki a tilalmat.

A megdöbbentő jelenetet egy lóháton érkező férfi vezette, miközben az orosz zászlót tartotta a kezében.

A hivatalos orosz delegáció nem kapott meghívást, ám mégis megjelent a helyszínen Szergej Nyecsajev, Oroszország berlini nagykövete, méghozzá három egyenruhás orosz tiszt társaságában. „Ma az elesett katonákra emlékezünk. Ez a nap ezért nagyon fontos számunkra” – mondta Nyecsajev, miközben az eseményen több szélsőjobboldali politikus, köztük az AfD helyi képviselői is feltűntek. A szászországi miniszterelnök, Michael Kretschmer nem hagyta szó nélkül a történteket:

Oroszország volt az, amely háborút indított Ukrajna ellen, amely megsértette a nemzetközi jogot

– jelentette ki Nyecsajev irányába fordulva.

Kretschmer sajnálatát fejezte ki, hogy az amerikai, ukrán, grúz és fehérorosz hivatalos képviselők távol maradtak. „Valószínűleg az orosz kolléga jelenléte miatt döntöttek így” – tette hozzá. Ennek ellenére amerikai civilek mégis eljöttek. Nem kizárt, hogy a torgaui jelenlét csak a kezdet volt. Nyecsajev nagykövet bejelentette, hogy további második világháborús megemlékezéseken is részt kíván venni Berlinben és Brandenburgban, az orosz jelenlét és propaganda tehát továbbra is része lehet a német emlékezetpolitikai terepnek.

A cseh biztonsági erőkhöz is megpróbáltak beszivárogni

Mint írtuk, a klub tagjai megpróbáltak beszivárogni a cseh biztonsági erőkbe is, és felajánlották, hogy orosz önvédelmi technikákról szóló képzéseket tartanak.

Marek Radkovicnak, az egyik alapítónak, az NV Europe MC z.s. igazgatótanácsa elnökének – aki 2024-ben egy, az Európai Uniót átszelő motoros tüntetést is hirdetett – közösségi oldalán egy 2021-es fotó is bizonyította a kapcsolatot az Éjszakai Farkasok vezetőjével, de kapcsolatban állt az Éjszakai Farkasok többi európai tagjával is.

David Sikora, a cég helyettes vezetője az RVSS orosz harcművészeti rendszert terjesztette Csehországban. Több mint tíz éven át tanította a harcművészetet a cseh Masaryk Egyetemen, de a diákok mellett a cseh Karlovy Vary régió Ostrov börtönének felügyelőit is oktatta. A Szabad Európa az NV Europe MC z.s. harmadik vezetőjét is említi, a büntetett előéletű Radek Kurdijowszkit, aki 2006-ban ittas állapotban egy sörétes puskával végzett egyik barátjával, de büntetését azóta sem töltötte le.

(Borítókép: Az Éjszakai Farkasok motoros klub motorosai a képen a németországi Torgauban 2025. április 25-én, a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Fotó: Annegret Hilse / Reuters)