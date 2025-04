The Wall Street Journal: inog a széke a Pentagon urának

Kiszivárgott a hír, hogy Pete Hegseth, a Fox News hírolvasójából lett amerikai védelmi miniszter titkos tájékoztatót tervez Elon Musk számára Kínáról, ami feldühítette Donald Trump elnököt és riadalmat keltett a Pentagonban, tekintettel Musk üzleti kapcsolataira Pekinggel.

Rákötlek egy kib***ott poligráfra!

− kiabálta Hegseth Christopher Grady admirálisnak, a vezérkari főnökök egyesített bizottsága akkori elnökének, a szóváltást ismerő két forrás szerint. Hegseth bizonyítékot követelt arra, hogy Grady nem szivárogtatta ki a március 21-i eligazítás hírét.

Gradyt soha nem vetették alá poligráfos vizsgálatnak, és Hegseth a továbbiakban számos más személyt is megvádolt a kiszivárogtatással, köztük Doug Sims altábornagyot, a vezérkar igazgatóját, akit Hegseth szintén poligráfos vizsgálattal fenyegetett – írja a The Wall Street Journal.

A cikk megjegyzi, hogy Hegseth számára ez az epizód fordulópontot jelentett új karrierjében. A tisztviselők szerint a kiszivárogtatás csak néhány nappal azután történt, hogy kiderült, a Fox News egykori műsorvezetője bizalmas katonai információkat osztott meg a Signalon folytatott, nem biztonságos csoportos csevegésekben, ami tovább mélyítette frusztrációját, és aláásta a szűk tanácsadói körébe vetett bizalmát.

A problémák onnantól kezdve csak továbbszaporodtak. Legalább öt politikai kinevezettet elbocsátottak, vagy pedig lemondtak, és Hegseth azt mondta, hogy néhány tanácsadója ellen büntetőjogi vizsgálatot kezdeményez. Eközben a Pentagon belső vizsgálataiért felelős belső ellenőre (Inspector General) is vizsgálatot folytat ellene titkos információk helytelen kezelésének gyanúja miatt.

Nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet a kialakult helyzet

A The Wall Street Journal szerint a Pentagonban kialakult helyzetnek nemzetbiztonsági vonatkozásai lehetnek, erre a minisztériumban dolgozó tisztviselők figyelmeztettek.

Mielőtt kinevezték, nem hittem, hogy rendelkezik a szükséges tapasztalattal és készségekkel ahhoz, hogy a kabinet legnehezebb munkáját ellássa, és eddig semmi olyat nem láttam a teljesítményében, ami ezt az ítéletet megcáfolná

– mondta Eric Edelman republikánus képviselő, aki George W. Bush korábbi elnök kormányában a Pentagon egyik vezető tisztviselőjeként és több országban is nagykövetként szolgált.

Fokozódó aggodalmak

A Hegseth iránti aggodalmak csak fokozódtak Elon Musk tájékoztatójának kiszivárgása után, amelyet újabb és újabb leleplezések sora táplált. Például hogy feleségét is magával vitte érzékeny megbeszélésekre, hogy a Fehér Ház felkérte a Pentagont, dolgozzon ki katonai lehetőségeket a Panama-csatorna ügyében, és hogy egy második Signal-chaten, amelyben felesége, testvére és személyes ügyvédje is részt vett, szintén érzékeny információkat osztott meg a jemeni amerikai csapásokról.

Donald Trump, aki az elmúlt napokban telefonon beszélt Hegsethtel, és találkozott vele a Fehér Házban, jelezte, hogy ki fog állni mellette. Megdicsérte őt, amiért „nagyszerű munkát végez”, és az „elégedetlen alkalmazottakat” hibáztatta a kiszivárogtatásokért. Ennek ellenére Donald Trump elkezdte megkérdezni a körülötte lévő embereket Hegseth teljesítményéről, és tanácsadói szorosan figyelték a közelmúltbeli médiamegjelenéseit.

A maga részéről Pete Hegseth a védelmi tisztviselők és a Pentagon vezetését ismerő személyek szerint egyre inkább aggódik amiatt, hogy Trump hogyan érzékeli a helyzetet, és fél attól, hogy kirúghatják. Órákat töltött telefonbeszélgetésekkel, hogy a Pentagonon kívüli támogatóit erősítse, és emiatt első ázsiai csendes-óceáni térségbeli útja során több megbeszélésről is késett.

A 44 éves Pete Hegseth egy több mint 800 milliárd dolláros ügynökséget irányít, amelynek több mint 2 millió katonája van világszerte. A világ legnagyobb katonai költségvetésével rendelkezik, és Trump azt tervezi, hogy ezt 1 billió dollárra emeli.

A Pentagon tisztviselői a héten azt mondták, már nem biztosak abban, hogy kikkel kellene együtt dolgozniuk Hegseth csapatán belül, mert az egyikük szerint „forgóajtó” van a munkatársak között. Hegseth úgy látja, hogy videói és közösségi médiás posztjai, amelyekben közvetlenül a nyilvánossághoz beszél vagy a csapatok mellett edz, vonzóak a jelenlegi haderő és a MAGA-bázis számára.

Az egymást átfedő válságok következtében Pete Hegseth irodája kabinetfőnök, kabinetfőnök-helyettes és főtanácsadó nélkül maradt. De miközben ő is főnökéhez hasonlóan a „mélyállamot” és a bebetonozott bürokratákat hibáztatta a kiszivárogtatásokért – azt állítva, hogy szabotálni akarták a programját –, a nagy visszhangot kiváltó kirúgások olyan régi tisztviselőket céloztak, akik évek óta ismerték őt, és végigkísérték a szenátusi megerősítési folyamaton, mielőtt követték volna a Pentagonba.

Soha nem volt még ilyen kevés tapasztalattal rendelkező ura a Pentagonnak

A The Wall Street Journal megjegyzi, hogy Pete Hegseth, aki korábban őrnagyként szolgált a hadsereg nemzeti gárdájában, az eddigi védelmi miniszterek közül a legkevesebb tapasztalattal és az általa vezetett minisztériummal szembeni mély bizalmatlansággal érkezett a posztra. A védelmi tisztviselők azt remélték, hogy a hivatásos tisztviselőkre fog támaszkodni, még akkor is, ha Trump megbízását követte az apparátus átalakítására.

Ehelyett gyorsan elbocsátott több, a Pentagon felső vezetőit régóta támogató munkatársat, még saját tapasztalt irodavezetőjét is. Kirúgta a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, a haditengerészeti műveletek legfőbb vezetőjét és több más tábornokot és admirálist is, anélkül, hogy mindezt bármivel is indokolta volna.