15 hónapig tartó terhesség; a gigantikus lehúzás, amivel átverték a gyerekre vágyó nőket

Chioma meg van győződve róla, hogy a karjában tartott csecsemő, Hope az ő kislánya. A nő nyolc évig próbált teherbe esni, sikertelenül, és amikor Hope-pal várandós lett, majd a kicsit meg is szülte, a babát Isten ajándékának, a csoda megtestesülésének tekintette.

Ő az én gyermekem!

– vágja oda teljes meggyőződéssel, már-már kihívóan annak a kihallgatótisztnek a szemébe, aki már egy órája vallatja a nőt. Chioma mellett ott ül férje, Ike, aki támogatólag fogja felesége kezét.

A helyszín Nigéria

A szürreális jelenet Anambra nigériai szövetségi állam egyik városában zajlik. Chioma családtagjai úgy hiszik, Hope nem Chioma biológiai gyermeke. A baba tizenöt hónapig tartó terhesség után jött a világra, és a rokonság az abszurd időtartamú terhesség láttán tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen. Chioma és Ike azonban váltig állítja, van olyan, hogy tizenöt hónapig tart a terhesség, és a baba az ő biológiai gyermekük.

A történet előzménye, hogy Nigériában súlyos szégyennek számít, ha egy nő nem képes teherbe esni. Chioma családja már nagy nyomást gyakorolt a nőre, hogy váljon el Ike-tól, és menjen hozzá egy másik férfihez, hátha Ike a meddő. Chioma azonban más megoldást választott. Felkeresett egy „klinikát”, amely rendhagyó terápiát kínált, garantálva annak sikerességét, természetesen jó pénzért.

Az állítólagos klinika állítólagos orvosai és nővérei meggyőzik a gyereket akaró nőket, hogy csodás termékenységi terápiát fejlesztettek ki, ami száz százalékos biztonsággal garantálja, hogy teherbe esnek, és meg is szülik a gyereküket.

A „kezelés” több száz, alkalmanként akár ezer dollárba is kerül, ami óriási pénz a koldusszegény országban, és injekciókúrából, varázsital fogyasztásából és a vaginába befecskendezett, ismeretlen összetételű folyadékból áll.

Nyomoz a BBC

A BBC egy éven át tartó oknyomozó munkát folytatott, beépítette egy munkatársát a bűnszervezet áldozatai közé, a megtorlástól való félelem miatt pedig a riportban szereplő emberek nevét megváltoztatta. Hiába az egyéves tényfeltáró munka, a csodaszerek összetételét még mindig nem sikerült kideríteni. Az átvert és megkopasztott asszonyok azonban egybehangzóan állítják, hogy a szer hatására duzzadni kezdett a hasuk, és ezért hitték azt, hogy terhesek.

Az álorvosok szigorúan a páciensek lelkére kötötték, hogy semmiképpen se menjenek el hagyományos rendelőbe vagy kórházba, mert az ultrahang nem mutatja ki a magzatot, az ugyanis a méhen kívül fejlődik.

Amikor a szélhámosok úgy ítélték meg, hogy közeleg a szülés órája, rábeszélték áldozataikat, hogy feküdjenek be az állítólagos szülőszobára, de a szülés csak akkor tud megindulni, ha egy újabb adag, rendkívül drága szert vesznek be. Ettől a szertől elkábultak, és amikor magukhoz tértek, ott volt egy újszülöttnek látszó baba a karjaik között, a hasukon pedig a császármetszés nyoma.

Doktor Ruth, az álorvos

A BBC tehát becsempészte egyik munkatársát a terhességre vágyó és váró asszonyok közé. A nő kapcsolatba került egy bizonyos dr. Ruthszal, azt állítva, hogy immár nyolc éve próbál teherbe esni, de eddig sikertelenül.

Ez a doktor Ruth havonta kétszer, egy szombati napon fogadja klienseit az úgynevezett klinikáján, amely egy rozzant, lepukkant szállodában van Ihiala városában, a délnyugat-nigériai Anambra államban. A rendelő előtti folyosón asszonyok tucatjai várakoznak, többen nagy hassal. Időről időre boldog sikoly szűrődik ki a rendelőből, amikor a pácienssel közli doktor Ruth, hogy sikerült teherbe esnie.

A BBC becsempészett munkatársa is sorra került. Amikor bement a rendelőbe, doktor Ruth közölte vele, hogy ad neki egy injekciót, ami nemcsak a terhességet garantálja, hanem ennek segítségével azt is meg lehet határozni, hogy milyen nemű legyen a születendő gyerek. (Ami az orvostudomány mai állása szerint teljes képtelenség – a szerk.)

A nő visszautasította a méregdrága injekciót, hiszen nem tudni, mit tartalmaz a folyadék. Erre doktor Ruth azt mondta, semmi gond, és adott a nőnek egy zacskónyi porrá tört orvosságot, amelyet otthon kellett bevennie. Azt is előírta, mikor kell közösülnie a férjével, hogy a terápia sikeres legyen. A zacskó por 350 000 nairába került, ami 78 ezer forintnak felel meg.

Az álruhás BBC-munkatárs ezek után hazament, de természetesen nem vette be a csodaszert. Majd a megbeszélés szerint négy hét múlva visszament doktor Ruthhoz, aki végigfuttatott a nő hasán egy ultrahang-készüléknek látszó szerkezetet, és örömmel jelentette, hogy hallani a szívhangokat, a nő teherbe esett.

Kívánságra fiú vagy lány

Ezek után doktor Ruth közölte a BBC-s nővel, hogy további kétmillió nairát, mintegy 444 ezer forintot kell fizetnie a rendkívül ritka és költséges gyógyszerért, amely szavatolja a sikeres szülést. Enélkül, magyarázta doktor Ruth, a terhesség tíz-tizenöt hónapig is elhúzódhat. (Ami szintén orvosi képtelenség.)

Adódik a kérdés, vajon hogyan lehet nők ezreit, akár tízezreit meghülyíteni ilyen nyilvánvaló képtelenségekkel? Nos, a magyarázat kettős.

Az egyik az, hogy a gyermekre vágyó nők gyakorlatilag bármit elhisznek, amitől azt remélik, hogy gyerekük születhet. Pláne egy olyan országban, mint Nigéria, ahol a népesség jelentős része hisz a babonákban.

A másik ok a világháló. A BBC munkatársai kiderítették, hogy kiterjedt Facebook-csoportok működnek, amelyekben meddő nők osztják meg tapasztalataikat. Itt olyan esetekről is lehet olvasni, hogy egyes nők több évig(!) tartó terhesség után, amiről nem is tudtak(!), szülték meg gyermeküket.

Ehhez képest mi egy tizenöt hónapig tartó terhesség?

Az a legszebb az egészben, hogy ezekben a sok esetben zárt Facebook-csoportokban nemcsak nigériai, hanem dél-afrikai, karibi, sőt az Egyesült Államokból származó nők is vannak. A nigériai hatóságok 2024 februárjában razziát hajtottak végre az épületegyüttesben, ahol a Chioma által is látogatott úgynevezett klinika működött. Az egyik épületben rengeteg orvosi műszert foglaltak le, de nem ez volt legmeghökkentőbb eredménye a rajtaütésnek.

Nagyüzemi módszerek

A másik épület egy titkos szülőotthon volt, ahol több tucat terhes nőt, közöttük 17 éves fiatal lányokat is tartottak, sokszor akaratuk ellenére. Kiderült, az ezen nők által világra hozott csecsemőket adták oda az elkábított álterhes asszonyoknak, hogy amikor felébrednek a kábulatból, azt higgyék, a babákat ők szülték meg.

A szülőotthonban tartózkodó nőknek, már akik önként kerültek oda, 800 000 nairát, 177 ezer forintnak megfelelő pénzt fizettek a babájukért.

A hátborzongató bűncselekmény-sorozat ékes példája annak, mi mindent lehet elhitetni azokkal, akik minden körülmények között gyereket szeretnének.