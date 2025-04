Elnevezték az amerikaiak rakétaszörnyetegét, majd végrehajtottak egy újabb tesztet

Három évvel ezelőtt már megpróbálták tesztelni a hiperszonikus rakétával felszerelt rendszert az Egyesült Államokban, de az első hivatalos kísérletre végül csak decemberben került sor. A napokban pedig már a második tesztet is végrehajtották, ráadásul hivatalosan is elnevezték a hangsebességnél ötször is gyorsabban repülő rakéta kilövésére alkalmas szörnyeteget.